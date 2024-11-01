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Netanyahu canceló su visita programada a Hungría [eng]

Netanyahu canceló su visita programada a Hungría [eng]

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cancelado su aparición física prevista en la conferencia CPAC Hungría en Budapest hoy sábado 21 de marzo de 2026, coincidiendo con la jornada de apertura liderada por Viktor Orbán en el centro de convenciones Bálna, debido a motivos de seguridad. Aunque se canceló su presencia física, se ha planteado que su intervención pueda realizarse de manera virtual o remota para mantener el vínculo con sus aliados en el foro conservador.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , aliados
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Una leve indisposición por muerte.
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alehopio #4 alehopio
#1 Dicen que lo están reconstruyendo

x.com/cirnosad/status/2035148195458949368
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RanaPaca #5 RanaPaca
#1 por mucho que me gustaría que fuera verdad, es lógico que cancele ahora cualquier viaje institucional al extranjero
Aunque por los lols sigamos alimentando el bulo xD
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alehopio #7 alehopio *
#5 Deep Fake Videos

Se ve perfectamente que el anillo en su mano, aparece y desaparece según el momento. Y han usado una comparecencia del 13 de abril de 2024

www.youtube.com/watch?v=zLA9UWsTxH0
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Supercinexin #6 Supercinexin
Lo llaman "foro conservador" porque llamarlo akelarre fascista sería demasiado sincero.
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Tkachenko #10 Tkachenko
Sigue en la cafetería, fijo.
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pitercio #3 pitercio
Nosajodío, si manda su holograma destapa todo el pastel.
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kinz000 #8 kinz000
Pues va a estar muerto el desgraciado, si es así que lo confirmen que tengo caca en la nevera.
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#12 unomas23 *
#8 Allá cada cual con sus filias...
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Dramaba #9 Dramaba
"...ha cancelado su aparición física prevista en la conferencia..."

Muy sutiles. :troll:
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woody_alien #11 woody_alien
El gólem les está dando problemas de cobertura con las interferencias rusas.
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#2 Perrota
Y este país está en la UE? Vaya vergüenza.
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menéame