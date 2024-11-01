Netanyahu canceló su visita programada a Hungría [eng]

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cancelado su aparición física prevista en la conferencia CPAC Hungría en Budapest hoy sábado 21 de marzo de 2026, coincidiendo con la jornada de apertura liderada por Viktor Orbán en el centro de convenciones Bálna, debido a motivos de seguridad. Aunque se canceló su presencia física, se ha planteado que su intervención pueda realizarse de manera virtual o remota para mantener el vínculo con sus aliados en el foro conservador.