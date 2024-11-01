Netanyahu anuncia que Israel destinará un presupuesto especial para financiar la guerra contra Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este martes que el país destinará un presupuesto especial de decenas de miles de millones de shekels para cubrir los gastos en defensa derivados de la guerra contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero. "Hay un gran pero (a esta campaña): cuesta dinero, mucho dinero. Por eso, estamos obligados a dedicar un presupuesto especial de decenas de miles de millones de shekels para apoyar el gasto en defensa", ha expresado Netanyahu en una comparecencia junto al ministro de Finanzas