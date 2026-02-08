Netanyahu adelanta reunión con Trump para tratar negociación con Irán

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el sábado que sostendrá un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo miércoles 11 de febrerp en Washington para tratar las negociaciones con Irán. Cree que cualquier negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo a los aliados regionales de Irán.
Netanyahu to meet Trump in Washington, discuss Iran talks
Israel podría atacar a Irán si cruza la línea roja balística
Hay que ser un poco realistas, más allá de lo que nos gustaría que ocurriera, Israel se cargó a altos mandos militares, instalaciones importantes y inutilizó toda la defensa aérea. Los ataques de represalia de Irán fueron más simbólicos que otra cosa. Por no decir que irán no recibió ayuda de sus aliados mientras que EEUU siempre ha apoyado con todo a Israel.
Ahora que si no pueden tener misiles balísticos...
Y ello lo solicita un país genocida, en guerra con todo el mundo, que tiene armas nucleares y misiles balísticos...
Ah, y por si no fuera poco, hablan de negociaciones con Iran , cuando justamente hoy...
Trump endurece sanciones contra Irán: impone arancel del 25% a países que comercien con Teherán
Evidentemente, Irán no va a querer desarmarse para dejar sin respuesta los ataques a sus centrales nucleares.
Y si la próxima vez Irán le da a Israel una tunda con piedras, Israel pedirá que Irán no tenga acceso a piedras.
Luego USA correrá a meterles sanciones por tener piedras, porque... yo que se, lo de siempre "emergencia nacional" o "piedras de destruccion masiva"
Un mundo basado en reglas.
La disuasión que proporcionan los misiles es poca, si tuvieran algo más lo habrían empleado para no verse ahora en la misma situación.
Invadir Irán es muy complicado pero la guerra híbrida sumada a ataques aéreos con represalias muy limitadas, va a acabar tumbando al gobierno.