Netanyahu adelanta reunión con Trump para tratar negociación con Irán

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el sábado que sostendrá un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo miércoles 11 de febrerp en Washington para tratar las negociaciones con Irán. Cree que cualquier negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo a los aliados regionales de Irán.

alehopio
Netanyahu to meet Trump in Washington, discuss Iran talks
alehopio
Los sionistas ya dicen abiertamente que si sus aliados no atacan a Irán, pues que atacaran ellos

Israel podría atacar a Irán si cruza la línea roja balística
alehopio
Análisis especulativos indican que el viaje no es para negociar, si no para que el primer ministro no esté en Israel cuando se produzca el ataque contra Irán y el probable contraataque contra Israel. Ya que el viaje estaba programado para el fin de semana, y el único sentido para adelantarlo con tanta urgencia es por el inminente ataque...
BurraPeideira_
#8 Si fuera suficiente no estaríamos ahora, pocos meses después, esperando otro ataque.
Hay que ser un poco realistas, más allá de lo que nos gustaría que ocurriera, Israel se cargó a altos mandos militares, instalaciones importantes y inutilizó toda la defensa aérea. Los ataques de represalia de Irán fueron más simbólicos que otra cosa. Por no decir que irán no recibió ayuda de sus aliados mientras que EEUU siempre ha apoyado con todo a Israel.
aPedirAlMetro
Primero que si no pueden tener programa nuclear...
Ahora que si no pueden tener misiles balísticos...

Y ello lo solicita un país genocida, en guerra con todo el mundo, que tiene armas nucleares y misiles balísticos...
Ah, y por si no fuera poco, hablan de negociaciones con Iran , cuando justamente hoy...

Trump endurece sanciones contra Irán: impone arancel del 25% a países que comercien con Teherán
alehopio
#2 Se ve que durante la Guerra de los 12 días, les dieron una tunda con los misiles que ahora quieren prohibirles.

Evidentemente, Irán no va a querer desarmarse para dejar sin respuesta los ataques a sus centrales nucleares.

aPedirAlMetro
#3 Esta claro.
Y si la próxima vez Irán le da a Israel una tunda con piedras, Israel pedirá que Irán no tenga acceso a piedras.
Luego USA correrá a meterles sanciones por tener piedras, porque... yo que se, lo de siempre "emergencia nacional" o "piedras de destruccion masiva"

Un mundo basado en reglas.
BurraPeideira_
#3 Irán lo tiene difícil porque demostraron que no quieren una guerra abierta contra Israel. Los misiles que lanzó contra Israel hicieron poco daño en comparación con la aviación israelí sobrevolando Teherán como si estuvieran en su casa.
La disuasión que proporcionan los misiles es poca, si tuvieran algo más lo habrían empleado para no verse ahora en la misma situación.
Invadir Irán es muy complicado pero la guerra híbrida sumada a ataques aéreos con represalias muy limitadas, va a acabar tumbando al gobierno.
drstrangelove
#6 Tan poca no sería la disuasión de los misiles, si hasta tuvieron que pedir tiempo muerto en Tel-Aviv...
drstrangelove
Limitación de misiles balísticos dicen, claro para que puedan mandar sus F35 a gusto si los ayatolás no quieren vender petróleo en dólares, las risas se tienen que escuchar hasta en las alcantarillas de Isfahan.
nemeame
Para los genocidas vuelve a ser navidad, Netanyaju corre a sentarse en el regazo de Trump con su lista de deseos y a decirle que ha sido bueno y ha matado muchos niños palestinos
