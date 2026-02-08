Netanyahu adelanta reunión con Trump para tratar negociación con Irán

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el sábado que sostendrá un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo miércoles 11 de febrerp en Washington para tratar las negociaciones con Irán. Cree que cualquier negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo a los aliados regionales de Irán.