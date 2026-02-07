Trump endurece sanciones contra Irán: impone arancel del 25% a países que comercien con Teherán

En una medida que promete sacudir el tablero del comercio internacional, el presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 25% a las importaciones provenientes de países que mantengan vínculos comerciales con Irán. La Casa Blanca justificó la decisión señalando que las actividades de Teherán continúan representando una emergencia nacional y una amenaza directa para los intereses de Estados Unidos, una postura que Washington ha mantenido y ampliado desde mediados de los años noventa.