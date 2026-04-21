Nestlé anuncia el despido de hasta el 7% de su plantilla en España

El gigante suizo de la alimentación activa un ERE que afectará a un máximo de 301 personas en el país .Los despidos que Nestlé anunció a nivel global a finales del año pasado llegan a España. Este martes, a través de un comunicado, la multinacional de origen suizo ha anunciado el inicio de un procedimiento de despido colectivo (ERE) en nuestro país. En concreto, Nestlé prescindirá de un máximo de 301 trabajadores del total de los 4.158 que componen su plantilla española, con lo que el ajuste se queda en un 7%.