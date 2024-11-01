Nepotismo socialista en Requena: el alcalde da 13.600 euros a la secretaria de Igualdad del PSOE por un plan contra la prostitución

Todo queda en casa: Mario Sánchez contrata a dedo con la empresa Equality Momentum, dirigida por Ana Julián, dirigente del PSOE de Valencia, la elaboración de un plan abolicionista de la prostitución. En el Ayuntamiento de Requena, que dirige el socialista Mario Sánchez, se producen casualidades muy curiosas que precisamente acaban beneficiando económicamente a una dirigente del PSOE, el mismo partido del alcalde. Resulta que el Consistorio ha decidido contratar un plan contra la prostitución con la empresa Equality Momentum.