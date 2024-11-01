Nepotismo socialista en Requena: el alcalde da 13.600 euros a la secretaria de Igualdad del PSOE por un plan contra la prostitución

Todo queda en casa: Mario Sánchez contrata a dedo con la empresa Equality Momentum, dirigida por Ana Julián, dirigente del PSOE de Valencia, la elaboración de un plan abolicionista de la prostitución. En el Ayuntamiento de Requena, que dirige el socialista Mario Sánchez, se producen casualidades muy curiosas que precisamente acaban beneficiando económicamente a una dirigente del PSOE, el mismo partido del alcalde. Resulta que el Consistorio ha decidido contratar un plan contra la prostitución con la empresa Equality Momentum.
El miércoles pasado abría tele cinco su noticiario con una factura duplicada de un restaurante de Abalos de 140€.
A la mujer del presidente del gobierno la tienen "acorralada judicialmente", así te lo venden los medios, por malversación porque su asistente personal envió un puñado de correos de contenido no estrictamente institucional y un posible lucro de 30.000€ en diez años.
Oye, que me parece bien que se fiscalice el dinero público y como lo manejan los partidos. Ojalá se hiciera lo mismo con otros y con contratos multimillonarios de privatizaciones sanitarias, por poner un ejemplo.
El problema de la izquiersa radica, que los medios de comunicacion estan casi en exclusiva en manos de la derecha.