Un municipio de Valencia, en su lucha contra la prostitución, señalará los lugares donde se ejerce

Un municipio de Valencia, en su lucha contra la prostitución, señalará los lugares donde se ejerce

Entre los planes señalar los lugares donde se produce la explotación sexual. En total, hasta 13 mancomunidades se reparten algo más de 100.000 euros para poner en marcha sus propuestas. Entre ellas la de La Costera-La Canal, que elaborará un plan de igualdad con participación ciudadana y objetivos diversos, como la reducción de la brecha salarial, la prevención de la violencia machista y el fomento de una sociedad más justa y democrática.

ThugLife #1 ThugLife
Hola puteros. Un mapa con todos los puntos calientes.
4
Apotropeo #14 Apotropeo
#1 ¡ Menos mal !. Ahora ya se pueden meter en el GPS y no perderse por el camino
0
alcama #3 alcama
Si se produce explotación sexual lo que tienen que hacer es denunciar a la policia, no señalar los lugares
3
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
El municipio es Requena que va a aplicar políticas abolicionistas de la prostitución y eso parte de considerar toda prostitución como una explotación sexual inducida por la desigualdad. Por eso habla de señalar puntos de explotación sexual como sinónimo de puntos donde se ejerce la prostitución
1
Skiner #2 Skiner
No hace falta señalar nada, es sobradamente conocido los lugares de prostitución en todas partes.
En muchos lugares tienen luces de neón y flechas que te indican el camino ellos solitos. :troll:
1
ThugLife #4 ThugLife *
#2 Como que no? Estamos hablando de un pasta importante:
La Diputació de València ha dado luz verde a 242 proyectos de Igualdad que desarrollarán ayuntamientos, mancomunidades y consorcios en las comarcas valencianas con una inversión global de más de un millón de euros.

#4 Pero te quedas sin el trocito del pastel. Más de un millón de euros son muchos euros. Así que tonto el último para no perderse estas oportunidades!
1
Skiner #5 Skiner *
#4 Insisto que no es necesario señalar nada, los degenerados que acuden saben sobradamente donde estan.
La mayoría de la gente que no le interesa para nada este tipo de actividades vejatorias con las personas no lo van a buscar en la vida.
Siempre digo lo mismo hoy existen unos juguetes maravillosos con los que puedes tener placer y no hace falta los servicios de personas que en muchos casos estan forzadas.
1
#10 Einwanderer
#4 Hombre, el "trocito del pastel", repartido entre los proyectos, sale a unos 4000 euros de media por proyecto, que no es gran cosa, sobre todo si lo consideras dentro de las actividades que cita el artículo que son la elaboración de planes de igualdad, detección del acoso sexual. Es más, tiene pinta de que lo puede salir de ahí estará infrafinanciado y se quedará, en el mejor de los casos, en papel mojado, pero esa ya es otra cuestión.
0
makinavaja #11 makinavaja
Es un detalle para los puteros turistas, o para los turistas puteros.... :-D :-D :-D
0
cosmonauta #13 cosmonauta *
#7 Supongo que ha cambiado, pero antes era el far West. Los camioneros evitaban la autopista y aprovechaban para cubrir sus necesidades. Diesel, lubricante, bacon y limpieza de sable ;)
0
cosmonauta #6 cosmonauta *
¿En Valencia? Ya te lo digo yo...En la carretera, siempre seguidos: el taller de engrase, la gasolinera, el restaurant y la casa de putas. Especialmente en Castellón.

Si el pueblo es grande, puede incluir también la funeraria, Y para pueblo grande de verdad, se repite el patrón en ambos extremos.
0
Skiner #7 Skiner
#6 Eso ya es degenerado máximo acudir a prostitutas entre cajas de muertos :troll:
0
Ashark #12 Ashark
#6 la primera vez que viajé por la N-340 en esa zona pregunté qué era esa horterada de los fluorescentes de colores. Mis compis de viaje se partieron de risa. Qué queréis, por aquí no se estila.
1
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
Joder, me pagan por ir de putis y señalar en el mapa la ubicación.

Pregunta ¿Desgraban los tiquet de las consumiciones por ser gastos del trabajo?
:-D :-D
0

