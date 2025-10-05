edición general
Nepal elige a una niña de dos años como nueva diosa viviente venerada por hindúes y budistas

Una niña de dos años elegida como la nueva diosa viviente de Nepal fue llevada por miembros de su familia desde su hogar en un callejón de Katmandú hasta un templo-palacio durante el festival hindú más largo e importante del país. Aryatara Shakya, de dos años y ocho meses, fue elegida como la nueva kumari o “diosa virgen”, reemplazando a la titular que, según la tradición, se convierte en una simple mortal al llegar a la pubertad. Según el folclore nepalí, los hombres que se casan con una exkumari morirán jóvenes.

enochmm #4 enochmm
Pues se ver que tienen más criterio que los usamericanos.
1 K 29
teneram #1 teneram
Noticia del 2017 con el ungimiento de la anterior: www.meneame.net/story/nueva-diosa-viviente-nepal-tiene-3-anos-no-podra
0 K 20
cocolisto #6 cocolisto
Panda de chalados todos los seguidores de montajes religiosos...y pobre niña.
0 K 20
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Offtopic/ humor
Exkumari : en euskera nombre para la excuñada. De ahí el pronóstico de poca esperanza en la vida del que se casa con ella.
0 K 11
Arzak_ #3 Arzak_
Chúpate está Yisas, que te has quedado en la cola del paró. 8-D
0 K 11
#5 solojavi
Vaya vida de mierda que han tenido las kumaris anteriores, parece que la cosa empieza a cambiar pero lo hace "despacico", como dice Madonna en el vídeo de la hora chanante :troll:
0 K 10

