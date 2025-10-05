Nepal elige a una niña de dos años como nueva diosa viviente venerada por hindúes y budistas

Una niña de dos años elegida como la nueva diosa viviente de Nepal fue llevada por miembros de su familia desde su hogar en un callejón de Katmandú hasta un templo-palacio durante el festival hindú más largo e importante del país. Aryatara Shakya, de dos años y ocho meses, fue elegida como la nueva kumari o “diosa virgen”, reemplazando a la titular que, según la tradición, se convierte en una simple mortal al llegar a la pubertad. Según el folclore nepalí, los hombres que se casan con una exkumari morirán jóvenes.