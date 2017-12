La nueva 'diosa viviente' de Nepal tiene 3 años y no podrá tocar el suelo

Una niña nepalí de tres años fue ungida por sacerdotes hindúes como 'diosa viviente', titulo que exige su reclusión en un palacio-templo en Katmandú, donde deberá permanecer hasta la pubertad, informa el periódico 'The New Indian Express'.Trishna Shakya había quedado entre cuatro finalistas provenientes del clan Shakya. Ahora, en su condición de 'Kumari' o deidad, sólo se le permitirá salir del templo 13 veces al año para celebraciones rituales. Además, la niña no podrá tocar el suelo con sus pies, ni aun dentro de su casa