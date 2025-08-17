edición general
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar

¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar

Aunque su crecimiento año a año pase desapercibido, esta comparación entre modelos de diferentes décadas deja claras las diferencias. Comparar los coches actuales con los de hace unas décadas puede resultar sorprendente y no solo en términos de seguridad o tecnología. Basta con ver un modelo moderno junto a uno clásico para notar cómo han cambiado las proporciones. Y es que los coches de ahora son mucho más grandes que los de antes y, al compararlos, esa diferencia puede resultar abismal.

alesay #3 alesay
Este aumento del tamaño del coche viene definido por la necesidad del ser humano de tenerlo más grande para molestar más y presumir más al llevar al niño a la puerta del colegio
sotillo #1 sotillo
Se ve en cada modelo que sustituye al modelo anterior, más grande y más motor y lo peor es que esto último no tiene ningún sentido
#2 Druhftgckgtki
Si que es verdad que hay coches más grandes, mucho sub y furgoneta. Pero yo también veo cada vez más familias con utilitarios, que es lo que se pueden permitir
#4 Paucat
Y la regulación del tamaño de las plazas de garaje sigue anclada en los 4,50 x 2,20 m desde la época del 600.
