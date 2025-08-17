¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar

Aunque su crecimiento año a año pase desapercibido, esta comparación entre modelos de diferentes décadas deja claras las diferencias. Comparar los coches actuales con los de hace unas décadas puede resultar sorprendente y no solo en términos de seguridad o tecnología. Basta con ver un modelo moderno junto a uno clásico para notar cómo han cambiado las proporciones. Y es que los coches de ahora son mucho más grandes que los de antes y, al compararlos, esa diferencia puede resultar abismal.