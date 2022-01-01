·
17
meneos
138
clics
Pablo Fernández lo intentó
El votante también se tiene que hacer cargo cuando su comunidad arde.
politica
#1
vicus.
*
Para qué digan que todos son iguales.
Treinta mil hectáreas en Zamora en 2022 y este año todo el Bierzo y las Médulas y hasta la médula de fuego por todas partes. Así que...a votar bien, que votar no es como en deporte, que viva el Betis man que pierda..
3
K
54
#3
radon2
El PP lleva 38 años mal gobernando en Castilla y Leṕn, a disfrutar de lo votado.
1
K
21
#2
Wachoski
Este tipo no me gusta nada de nada, todo me suena falso.
Le sentí super ridículo hace años en campaña, y no me quito esa imagen de la cabeza. No entiendo su relevancia, parece que ha crecido en el partido, perooo
4
K
-37
#4
MTHRFCKR
#2
eres tonto o te lo haces, lo importante no es el mensajero, el problema es q gente como tu, vota
6
K
67
#6
Wachoski
#4
perdona?
Pues si, el mensaje es lo importante, si lo datos que da son buenos, que lo desconozco, son relevantes,....
Solo digo mi opinión al verle, no he visto cara en podemos que me resulte más falso al hablar,...
Si te das cuenta no sentencio ni le juzgo, es lo que me transmite, y perfectamente puede ser cosa mía,... Es como si viese a uno del ppsoe en podemos.
0
K
7
#5
Leon_Bocanegra
#2
ojalá fueran todos la mitad de falsos que este
0
K
12
#7
Wachoski
#5
puede ser, no le conozco, y todavía no ha tomado decisiones, que sepa
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
