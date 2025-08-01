Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa

Prácticamente todos los trabajadores habréis pasado pasaréis por la experiencia de que un empresaurio y/o uno de sus encargaos os comuniquen verbalmente algo porque no quieran ponerlo por escrito. Por ejemplo, una orden de hacer horas extras ilegales, cualquier otra comunicación que incumpla la legislación laboral, o bien una promesa pacto que luego incumplirán. Pero hay un sencillo truco para transformar lo verbal en escrito, quiera o no la empresa.