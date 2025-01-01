Los agujeros del último informe de la UCO en el 'caso Montoro'

Entre otras lagunas cabe destacar que la UCO no analiza todas las operaciones bancarias de Equipo Económico y sus socios, no identifica a algunos beneficiarios de fondos o pagadores, y no intenta localizar otras cuentas de los investigados pese a los indicios claros de que existen. 'Público' pidió a expertos que investigan habitualmente causas de corrupción que analizaran el informe de la UCO. Su conclusión es clara: "O existe falta de interés en la investigación o quienes redactaron el informe desconocen cómo funcionan estas tramas".