Los agujeros del último informe de la UCO en el 'caso Montoro'

Entre otras lagunas cabe destacar que la UCO no analiza todas las operaciones bancarias de Equipo Económico y sus socios, no identifica a algunos beneficiarios de fondos o pagadores, y no intenta localizar otras cuentas de los investigados pese a los indicios claros de que existen. 'Público' pidió a expertos que investigan habitualmente causas de corrupción que analizaran el informe de la UCO. Su conclusión es clara: "O existe falta de interés en la investigación o quienes redactaron el informe desconocen cómo funcionan estas tramas".

Antipalancas21
El último informe de la UCO en el caso Montoro se hizo esperar durante casi dieciséis meses… y al final la montaña parió un ratón. La unidad de la Guardia Civil conocida por la perspicacia e intensidad de sus investigaciones en muchos escándalos con impacto mediático –el caso Cerdán es el ejemplo más reciente– entregó al juez de Tarragona un informe lleno de lagunas.
ipanies
El estado tiene Cáncer de PP en estadio 4. Habría que hacer un tratamiento agresivo... Pero no va a pasar.
Asimismov
#3 ya ha hecho matástasis en la justicia, ffccs, la patronal y además se ha hecho fuerte y radicalizado.
candonga1
Bueno, a ver... a la UCO también se le escapan "cosillas"... nadie es perfecto. :roll:
camvalf
Es raro que siempre que está involucrado el PP la UCO que es una unidad muy dirigente, comete errores de bulto, se olvida de plazos o directamente no investiga indicios o bien le pide al jefe de seguridad de la empresa investigar que aporte aquello que consideré adecuado.
andando
#4 *diligente
Marisadoro
".. ausencia de inquietud investigadora .."

Buena descripción.
tierramar
Necesitamos el dinero robado para recuperar las zonas incendiadas, para contratar bomberos públicos (no a empresas), brigadistas, médicos, enfermeras, profesores.!
vviccio
Se habrán topado con el campechano o su familia.
andando
#7 para desmontar una policía al servicio del PP? Poco me parece
XtrMnIO
Pues al final parece ser que la fontanera esa del PSOE hacía bien su investigación detectando la mierda que atascaba las cañerías del estado.
Carnedegato
#6 Ofrecer pactos con fiscalía a empresarios corruptos en Dubai.

Lo hacía super bien, sí.
