Cientos de personas exigen en Astorga el nivel 3 y la dimisión de Quiñones: “Que no nos vengan a contar patrañas y mentiras”

La ciudad de Astorga ha acogido este domingo una nueva concentración en la que se ha exigido el nivel 3 de emergencia nacional ante la grave situación que se atraviesa en la provincia de León por la oleada de salvaje de incendios que ha arrasado con gran parte de su patrimonio natural, incluidos lugares protegidos como el Parque Nacional de los Picos de Europa.
"En el verano de 2018 se le relacionó en el llamado «Caso Enredadera», (en el cual no ha sido imputado), al aparecer en varias escuchas telefónicas realizada por la Policía al empresario José Luis Ulibarri, finalmente imputado en la trama, en la cual le informaba, con el fin de resolver el problema de la paralización de una carretera en la provincia de León por la adjudicataria inicial de la obra, que podía presentar oferta.[4] En otra conversación de este… » ver todo el comentario
Para este lunes 18 de agosto será el turno de la concentración en León capital, convocada en la avenida Ordoño II a la altura del Ayuntamiento.