Un consejero del PP echa la culpa de los incendios a los ecologistas

Juan Carlos Suárez-Quiñones, titular de Medio Ambiente, fue el mismo que calificó de "absurdo" y de "despilfarro" cuidar los montes durante todo el año. En dicha entrevista ha explicado que "estamos ante una nueva realidad de incendios derivada de los efectos climáticos" y que los afectados tienen "todo el derecho a quejarse", pero sin asumir las responsabilidades de quien es gestor de la materia en dicho territorio.