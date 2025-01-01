edición general
Un consejero del PP echa la culpa de los incendios a los ecologistas

Juan Carlos Suárez-Quiñones, titular de Medio Ambiente, fue el mismo que calificó de "absurdo" y de "despilfarro" cuidar los montes durante todo el año. En dicha entrevista ha explicado que "estamos ante una nueva realidad de incendios derivada de los efectos climáticos" y que los afectados tienen "todo el derecho a quejarse", pero sin asumir las responsabilidades de quien es gestor de la materia en dicho territorio.

skaworld #5 skaworld
Que oportunidad perdida de echarles la culpa a los MENAS
3 K 48
#2 ElmaEscobar
El señor cojonazos gordos dice que el problema de los incendios es que no se limpian los ríos, BRAVO
3 K 34
mariKarmo #13 mariKarmo
Bueno, una desgraciada ocasión más en la que queda patente la incapacidad del Partido Popular frente a emergencias.

Cuántas veces más se necesitan?
1 K 21
vicus. #14 vicus.
Total, que para que vas a votar al PP si es una fotocopia del original, para eso votas al original que está a igual de precio. PP baja y VOX sube,.porque será..
0 K 20
#3 Suleiman
Este es el mismo que dice que la culpa es de los padres que las visten como putas....
1 K 19
Khadgar #1 Khadgar
Si echar balones fuera fuese deporte olímpico... :roll:
1 K 18
xeldom #4 xeldom
Y no culpó también a Perro Sanxe de casualidad :shit:
1 K 16
#9 Bravok1 *
Que se les puede decir a los ciudadanos de Castilla y la Mancha? y a los de Valencia? Galicia?

Porque habeis votado por la muerte y el suicidio? esperabais que la derecha os protegiera a vosotros? a vuestras ciudades y montes?

Ahora vienen los lloros verdad?

Pues eso, al resto, sólo me queda decirles, tomad nota. Votar no es solo tirar un papelito en una urna cual partido de futbol al que va conmigo, tiene consecuencias, en el caso de votar a la derecha, la consecuencia es el abandono de la…   » ver todo el comentario
1 K 15
Olepoint #7 Olepoint
¿ Cambio climático, no es precisamente lo que estos cenutrios niegan y han negado toda la vida ?

www.youtube.com/watch?v=XY6xbpnilbg

El famoso primo de Rajoy. (hace ya 17 años)
1 K 14
ipanies #10 ipanies
Como los niños pequeños pero cobrando miles de euros al mes saliendo de nuestro bolsillo.
Ilegalización del PP ya!!
0 K 12
OCLuis #11 OCLuis *
Vivimos en una sociedad con los más altos estándares de selección de personal para ocupar cualquier cargo en cualquier empresa, pero luego ves que en los cargos de mayor responsabilidad, los que incluyen a gente del gobierno ponen a cualquier imbécil embustero y manipulador cuyo único mérito es saber mentir y engañar aguantando la risa y guardando la compostura.
0 K 12
#12 tierramar *
Exclusiva. Galicia en llamas: El gran saqueo del PP en la gestión de incendios. ¿Dónde están los millones?
EL GRAN ENGAÑO: 3.500 MILLONES EN PREVENCIÓN QUE NUNCA LLEGARON
Los números escuecen como las brasas de los incendios que arrasan Galicia verano tras verano. La Xunta del PP ha inundado de dinero público la lucha contra el fuego, pero los resultados son catastróficos:
2025: Más de 4.000 hectáreas quemadas en lo que va de año (el doble que en 2024).
Chandrexa de Queixa (Ourense): 1.600…   » ver todo el comentario
0 K 12
vviccio #6 vviccio
Nox propone cosas alocadas y ellos disponen con gusto, incluso Nox les escriben discursos como estos.
0 K 12
nemesisreptante #16 nemesisreptante
En cualquier vídeo de TikTok encuentras la explicación de los incendios. La culpa es de los comunistas de salón y ecologistas que gobiernan en Europa ( yo soy incapaz de acordarme en qué año ganaron las europeas) y sus leyes. Lo de aceptar que votan a una panda de ladrones que se está quedando en dinero que deberíamos gastar en bomberos no se computa
0 K 11
#15 molybdate
Insulto a la inteligencia y halago a los neandertales que les votan.

Mis disculpas a los neandertales
0 K 7
#17 luckyy
Este mierda sigue cobrando de nuestros impuestos y comiendo caliene.
0 K 7
Entresijos #8 Entresijos
¿Qué raro que la culpa no sea de los migrantes?
los pobres... los migrantes pobres quiero decir
0 K 6

