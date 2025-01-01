Alberto Núñez Feijóo sugiere que el Gobierno aún no ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, pero esta herramienta se activó el 13 de agosto

El líder del PP insinuó que el Gobierno no ha pedido ayuda europea contra los incendios, pero la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil ya se había producido y los refuerzos estaban desplegados.
| etiquetas: incendios , alberto nuñez feijoo , pp , gobierno
Y por ello deberían empezar a ser tratados como seres inferiores. Lo siento pero es así, si no son capaces de aceptar hechos objetivo tal y como haría un ser humano con sus capacidades cognitivas plenamente desarrolladas, lo que llamaríamos una persona normal, deben ser tratados así.
Ya basta de buenismo con seres que por su culpa mueren centenares de personas y hacen que se estén cargando nuestro planeta.