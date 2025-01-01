edición general
Hice una estación de metro para mis gatos

Hice una estación de metro para mis gatos

Hola, soy Xing. Llevo dos años construyendo una casa en miniatura para mis mascotas.

karakol #1 karakol
Os dejo la lista de sus videos con las miniaturas de casas, bancos, coches, supermercados o cines con un nivel de detalle impresionante.

www.youtube.com/@xingzhilei/videos
Sinfonico #3 Sinfonico
#1 Gracias, buen aporte!!
Putirina #2 Putirina
Es tan perfecto que hubo momentos en los que creí que se trataba de un vídeo hecho con IA.

Impresionante.
#6 Suleiman
A parte del curro enorme que tiene hacer las maquetas, tiene que tener bastante espacio... Mola mucho la verdad.
pitercio #4 pitercio
Tras dos años ha hecho un vídeo de dos minutos en el que se certifica que "hay gente pa-tó".
koe #5 koe
Y sin conductor!
Tienen las mamparas del andén típicas de estos trenes
