11
meneos
181
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
Hola, soy Xing. Llevo dos años construyendo una casa en miniatura para mis mascotas.
|
etiquetas
:
xing´s world
,
estación
,
metro
,
gatos
,
miniaturas
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
karakol
Os dejo la lista de sus videos con las miniaturas de casas, bancos, coches, supermercados o cines con un nivel de detalle impresionante.
www.youtube.com/@xingzhilei/videos
3
K
34
#3
Sinfonico
#1
Gracias, buen aporte!!
0
K
10
#2
Putirina
Es tan perfecto que hubo momentos en los que creí que se trataba de un vídeo hecho con IA.
Impresionante.
0
K
15
#6
Suleiman
A parte del curro enorme que tiene hacer las maquetas, tiene que tener bastante espacio... Mola mucho la verdad.
0
K
13
#4
pitercio
Tras dos años ha hecho un vídeo de dos minutos en el que se certifica que "hay gente pa-tó".
0
K
11
#5
koe
Y sin conductor!
Tienen las mamparas del andén típicas de estos trenes
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
