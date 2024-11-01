edición general
"Neorrurales": los jóvenes españoles que han abandonado las grandes ciudades para asentarse en el campo escapando de los altos precios de la vivienda

Cuando Ainara y Roger decidieron abandonar la gran ciudad para asentarse en Corterrangel, en la provincia española de Huelva, aumentaron la población del municipio en casi un 20%. El contraste entre esta diminuta aldea de 15 habitantes y la Sevilla en la que vivieron durante tres lustros no puede ser más acusado. El pueblo, situado en el parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, está rodeado de bosques de castaños y dehesas de encinas y alcornoques, donde anidan aves rapaces y tienen su hogar ginetas y tejones.

#7 burgerconqueso
Tanto a nivel de gobierno como de las autonomias se deberia dar más énfasis en el teletrabajo. Evidentemente, no en todas las profesiones es posible, pero en muchas sí, o al menos aunque sea un par de dias presenciales. Se me ocurren incentivos a empresas, reducciones de precio en transporte público, etc... Si eso ayudase a repoblar un poco algunas zonas rurales, seria un buen comienzo para ir creando mejores es servicios y desarrollar mas esas zonas.

#14 MetalAgm
#7 hay muchísimas cosas que se pueden hacer teletrabajando... en las grandes ciudades mas de las que se cree: te hablo de lo que veo todos los días en Madrid en cientos de edificios acristalados de la ciudad donde no trabajan camareros, cocineros, dependientes, etc... sino gente que está delante de un ordenador pero por cojones no quieren dar teletrabajo. Y encima lo de esta noticia es gente que trabaja en el CSIC... ¿donde cojones esta el ministro de transición digital que no promueve la…   » ver todo el comentario

#23 VFR
#21 a eso me refería, está muy bien lo de vivir donde queramos pero la realidad es la que es

#1 masde120
Retroempobrecidos es más correcto. Neolengua para que la pobreza parezca cool

#3 masde120
#1 Ojo el camino que dicen 1 hora en coche, es hora y media sin trafico y casi dos con, para ir a currar y 200 kilometritos i/v, unos 1000 la semana pero muy ecológicos. Con eso su sueldo es para currar un día de buen trafico unas 12 horas. Luego a reponer pilas yendo a la compra a lo que será otra hora de camino y al llegar a quitar maleza.…   » ver todo el comentario

#8 soberao
#3 En Andalucía no creo que haya ninguna zana aislada por 200 kilómetros, en cualquier zona das con un pueblo grande a 60 kilómetros.
Trabajan en Sevilla porque siempre se concentran las instituciones públicas en las capitales.

#11 tropezon
#3 #8 Tienen Aracena a 9 km.

#13 masde120
#8 tenías tres opciones para responder con sentido, leer la noticia y ver lo que dicen, leer bien el comentario y también te he puesto el link para que comprobar y no hablar sin conocimiento

#17 soberao
#13 Sí, pero muchas veces mudarte al campo significa aislarte del mundo, pero en Andalucía encuentras cualquier pueblo grande relativamente cerca. No es como la España vaciada donde las distancias aumentan.

#9 chavi
#3 14 euros/dia en gasolina...

#10 MetalAgm
#3 ¿tienen ellos la culpa de que la oficina esté eb Sevilla y no les quieran dar teletrabajo? El problema es la inoperancia del ministerio de transición digital que no se que cojones hace que no promueve la digitalizacion y teletrabajo ni siquiera en organismos públicos como el CSIC...

#18 masde120
#10 Estos del Csic, no sé que hacen que no ponen un laboratorio en casa de cada trabajador, un cromatógrafo por aquí, un secuenciador de adn por allá.
Los informáticos vivís en una burbuja que tela...

#19 MetalAgm
#18 ahh que esas cosas que dices solo pueden estar en Madrid, Barcelona o Sevilla... eso de llevarlo a otras zonas fuera de las grandes ciudades ya tal... deben de ser idiotas los alemanes e ingleses que tienen laboratorios y empresas en pueblos y ciudades pequeñas... que paletos verdad, pudiendo tener todo en Londres y Berlín...

Ah y todas las ofertas que me llegan te informático no me darán teletrabajo porque también necesito cromatografo y secuenciadores de ADN... si debe ser eso por que esas ofertas me dicen que como mucho 1 o 2 dias de trabajo desde casa y el resto a la oficina en Madrid en esos edificios acristalados...

#15 MIrahigos
#3 Lo mismo que he pensado yo, pero todo muy ecológico.

#4 Marcozzz
Es una diáspora costante. La semana que me fui yo del centro de Sevilla a un pueblo a 1h del centro, nos fuimos 2 pisos mas del mismo bloque. La comunidad, mientras, había vendido el garage del bloque para que se hagan pisos turísticos.

#12 chavi
#4 No deja de llamarme la atencion como se pasó con toda facilidad de ser imposible transformar un bajo comercial en vivienda residencial a poder hacer viviendas turisticas sin problemas en bajos, garajes y trasteros...

Acojonante

#16 soberao
#12 En tiempos de la burbuja inmobiliaria era una forma de encontrar casa de forma económica, transformando un bajo con uso comercial en vivienda. Ese "chollo" se terminó y ahora es prioridad del negocio del alquiler porque alguien que alquila una casa para dos semanas por Internet tampoco mira tanto que sea un bajo sin ventanas...

#20 chavi
#16 En la mayoria de sitios eso no era legal.

De hecho los locales comerciales eran mucho mas baratos que las viviendas.

Donde vivo, aun hoy en dia, existen muchisimos bajos comerciales sin uso muchos de ellos completamente lóbregos

#22 DrEvil
"Desde hace ocho años, cuando se mudaron a Corterrangel, tienen que desplazarse a la oficina a Sevilla, que se encuentra a algo más de una hora por carretera." Más de 2h de coche al día, si es que no es 1 coche cada uno con el consiguiente gasto en combustible y emisiones de CO2.

Problemas de aparcamiento, contaminación, atascos... todo lo que se supone que las ciudades pretenden evitar. No sé, se me hace una forma de vida poco sostenible.

#2 VFR
Parece que esa es la solución a la España vaciada

#5 masde120
#2 Sin duda, que se empobrezca todo el mundo para no poder permitirse estar donde se quiere, como estos que van ahí obligados por no tener contrato fijo aunque sean investigadores del Csic. Dejemos de dar ideas.

#6 VFR
#5 quien puede estar donde quiere, yo quisiera una primera linea con 300m2 construidos dentro de la ciudad

#21 DatosOMientes
#6 300m2 sería mi baño. Pero mira, la realidad es la que es.

(En verdad no, mi casa es de 100m2 y ya tengo una habitación que no uso pa'ná).


