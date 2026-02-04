edición general
Los negocios del ultra David Santos incumplen la obligación de presentar sus cuentas al Registro Mercantil

Una investigación de ElConstitucional.es ha constatado que dos sociedades vinculadas a los negocios del activista ultra David Santos incumplen la obligación legal de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, un requisito exigido a todas las sociedades mercantiles en España con independencia de su tamaño o volumen de facturación.

#7 fremen11
#5 Y por eso está en" cierre registral", las del payaso este están "cerradas registralmente"??
2 K 36
shake-it #6 shake-it
Ya salen los defensores de nazis debajo de las piedras de Menéame. Hay insectos como mucha más dignidad.
1 K 29
strike5000 #1 strike5000
¿Y han investigado cuantas sociedades mercantiles más incumplen esa obligación, o sólo han preguntado por la de David Santos?
3 K 29
ostiayajoder #2 ostiayajoder *
#1 para el resto estas tu. Denuncialas. Manda una noticia cuando lo hagas.

Perp esta noticia va de lo q va. Del tarao este y sus trapicheos.
4 K 65
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 #2 Y Begoña Gómez no presenta las cuentas de su sociedad en el registro mercantil, pero eso no lo verás en Meneame
www.elmundo.es/espana/2026/02/04/698399cce9cf4ae6728b45d8.html
4 K -37
Gadfly #4 Gadfly
aproximadamente el 45% de las sociedades mercantiles no cumplen con esa obligación
1 K 25
Gadfly #3 Gadfly
Ultra que?
0 K 7
rutas #8 rutas *
#3 Él se considera ultraderechista, o lo que es lo mismo: ultrasubnormal.

Dios los cría y ellos se juntan.  media
0 K 11

