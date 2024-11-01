El negocio de las mascotas: ya supera los 175.000 millones y cada perro o gato supone hasta 220 euros en comida al año

Solo la alimentación de los animales domésticos repunta en España cerca de un 30% en los últimos tres años y, a escala global, crece más la ligada a los felinos. Un negocio claramente al alza. La actividad económica que conllevan las mascotas –sobre todo, perros y gatos– se ha desarrollado en los últimos años con crecimientos que, solo en España, rozan el 30%. Y no es solo la alimentación de los animales, sino que se han desarrollado nuevos nichos de mercado (complementos, juguetes…) aprovechando fechas clave en el calendario, como las Navidad