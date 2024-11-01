El negocio del indulto de Donald Trump: para algunos delincuentes adinerados, la clemencia está tras un partido de golf, o tras una comida de un millón de dólares en Mar-a-Lago [Ing]

Bajo presidentes anteriores, se esperaba que quienes solicitaban un indulto esperaran al menos 5 años tras cumplir sus condenas y demostraran arrepentimiento por sus actos. Con Trump, no se exige ningún periodo de espera ni arrepentimiento. Tampoco se realiza la investigación de antecedentes del FBI antes habitual. Según ha señalado el Tribunal Supremo, el indulto tenía por objeto promover «la benigna prerrogativa de la misericordia»… pero, una y otra vez, este presidente ha concedido indultos a aliados políticos, famosos y estafadores.