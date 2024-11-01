Ndongo, financiado por el PP a través de Negre y Rojo, acosa y agrede a Gallardo en Extremadura  

"Me estás invadiendo el espacio vital", "Fuera de aquí, hombre", "Aquí no puedes estar", le espetaban al comunicador, que intentaba entrar por la fuerza al restaurante donde los socialistas extremeños iban a pasar la noche. En la escena, violenta e incómoda a partes iguales, se puede ver a Ndongo enzarzado con varios militantes e incluso empujando, forcejeando e intentando agredir a alguno de ellos.
Supongo que acabará denunciado, y pagando multa de miles de euros.
1.- Ver cuántas lleva que le estén grabando
2.- Normalmente es uno solo, ese es el principal objetivo.
3.- Se le pega al cámara o gas pimienta y cuando chille...
4. Se le pega o gas pimienta al mondongo.
Pueda que haya algún cable suelto, pero vamos, está pensado según lo escribo..
A ver, viendo el video... se han tirado la primera mitad del video empujándole, quitándole el micrófono y creo que al final incluso les increpa por quitarle o romperle el móvil? Recordemos que lo único que estaba haciendo era preguntas, si queréis llamarlo acoso verbal pues vale, pero los que empiezan agrediendo son… » ver todo el comentario