Ndongo, financiado por el PP a través de Negre y Rojo, acosa y agrede a Gallardo en Extremadura

Ndongo, financiado por el PP a través de Negre y Rojo, acosa y agrede a Gallardo en Extremadura  

"Me estás invadiendo el espacio vital", "Fuera de aquí, hombre", "Aquí no puedes estar", le espetaban al comunicador, que intentaba entrar por la fuerza al restaurante donde los socialistas extremeños iban a pasar la noche. En la escena, violenta e incómoda a partes iguales, se puede ver a Ndongo enzarzado con varios militantes e incluso empujando, forcejeando e intentando agredir a alguno de ellos.

pitercio #6 pitercio *
¿No decía éste que los inmigrantes venían a España a delinquir? Está claro que lo decía por él.
7 K 103
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#6 se le puede mandar a El Salvador? xD
1 K 40
#4 Leon_Bocanegra
#3 Fallo mío.
3 K 34
#1 Leon_Bocanegra
Ndongo, el periodista combativo.
3 K 28
#3 Mosquitón
#1 ¿Lo has llamado "periodista"?
1 K 10
valandildeandunie #5 valandildeandunie
#3 Al menos no lo ha llamado ser humano. Que eso seria más grave aún.
2 K 27
calde #11 calde
#1 No, simplemente un facha que se dedica a acosar a los que no le pagan. Por tener no tiene ni principios, simplemente es un perro de presa.

Supongo que acabará denunciado, y pagando multa de miles de euros.
2 K 39
#14 Nasser
En principio este cavernicola y Periodista Digital deberían ser denunciados ante la Junta Electoral. Esto no es casual es propaganda electoral planificada el día de las elecciones puesto que se ha emitido desde temprano. Aparte de por acoso etc
1 K 27
ElRelojero #19 ElRelojero
Así, sin pensar mucho:
1.- Ver cuántas lleva que le estén grabando
2.- Normalmente es uno solo, ese es el principal objetivo.
3.- Se le pega al cámara o gas pimienta y cuando chille...
4. Se le pega o gas pimienta al mondongo.

Pueda que haya algún cable suelto, pero vamos, está pensado según lo escribo..
0 K 12
#15 xaxipiruli
Al final tendrán que salir con spray de pimienta
0 K 7
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
que lo miren por el lado positivo, asi sabran quien es el candidato socialista
2 K 6
tul #8 tul
#2 seguro que es socialista? ya sera del solo del psoe
2 K 20
BlackDog #7 BlackDog *
En la escena, violenta e incómoda a partes iguales, se puede ver a Ndongo enzarzado con varios militantes e incluso empujando, forcejeando e intentando agredir a alguno de ellos.

A ver, viendo el video... se han tirado la primera mitad del video empujándole, quitándole el micrófono y creo que al final incluso les increpa por quitarle o romperle el móvil? Recordemos que lo único que estaba haciendo era preguntas, si queréis llamarlo acoso verbal pues vale, pero los que empiezan agrediendo son…   » ver todo el comentario
9 K 3
#9 Meinhard
#7 No te da vergüenza justificar a este infraser? Yo de ti me lo haría mirar...
5 K 17
#18 guillersk *
#9 ¿ Hablas de Gallardo?
0 K 10
comunerodecastilla #10 comunerodecastilla
#7 Pues creo que las preguntas debería de hacérselas a su madre que seguro que tiene chicha que contarle. ;)
2 K 21
calde #13 calde
#7 No. No estaba simplemente haciendo preguntas. Estaba acosando, hay bastante diferencia.
1 K 32
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#7 esperabas otra cosa de este ganao?
0 K 7
#17 guillersk
#7 correcto, por eso he votado errónea, la actitud chulesca y matonil de los socialistas debería ir al juzgado
0 K 10

