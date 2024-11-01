Ndongo, financiado por el PP a través de Negre y Rojo, acosa y agrede a Gallardo en Extremadura  

"Me estás invadiendo el espacio vital", "Fuera de aquí, hombre", "Aquí no puedes estar", le espetaban al comunicador, que intentaba entrar por la fuerza al restaurante donde los socialistas extremeños iban a pasar la noche. En la escena, violenta e incómoda a partes iguales, se puede ver a Ndongo enzarzado con varios militantes e incluso empujando, forcejeando e intentando agredir a alguno de ellos.