Naviluz, el bus de la Navidad en Madrid, pasa de 2 a 15 euros por billete después de que Almeida regalara la marca a Alsa

El servicio empezó bajo la alcaldía de Manuela Carmena como una prestación pública operada por la EMT. La llegada del PP a Cibeles ha ido multiplicando sus precios, que se han terminando disparando por las autorizaciones demaniales que operan desde este año — Alsa usa la marca Naviluz, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, para vender y encarecer su bus privado de la Navidad...

| etiquetas: naviluz , bus , navidad , madrid , 15€ , almeida , alsa
Connect #2 Connect *
2 euros me parecía extremadamente barato. Estoy seguro que con ese precio había una subvención por parte del Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que no es un bien de primera necesidad, por esta vez me parece bien que se pongan las cosas al precio que toca.

De todas maneras ese Ayuntamiento sale elegido siempre con mayoría absoluta, las encuestas dicen que nada parece que vaya a cambiar y si los madrileños quieren eso, pues ellos sabrán. Yo desde luego no les votaba con lo que sale aquí en…   » ver todo el comentario
alcama #5 alcama
#2 De los primeros comentarios sensatos que leo en Meneame, alejado de dogmatismos y prejuicios.
La gente que critica a Madrid en Meneame no vive en Madrid ni sabe lo que pasa.
#11 okeil
#2 Dos euros es lo que cuesta en Madrid un billete sencillo de autobus o Metro, no hay subvención, al contrario, se penaliza el uso puntual, con un bono de 10 sale a unos 80 céntimos. Si el servicio lo estaba dando la EMT, era lógico ese coste, como cualquier otro autobús madrileño. Pero claro, hay que hacer negocio, y rellenar buenos sobres, asi que multiplicar el precio del servicio por 8 es lo normal ...
ochoceros #12 ochoceros
#2 "Yo desde luego no les votaba con lo que sale aquí en meneame, pero igual se me escapan otras cosas buenas que hacen que no veo, o me he hecho una idea equivocada."

Estoy deseando ver esa lista de cosas para compararlas con las "minucias" que sí vemos, como el pufo de regalar por 128 millones miles de viviendas públicas al fondo buitre que reconoce que valen 662 millones y donde curra el hijo de la alcaldesa, o gastar dinero público para librar de la multa a la…   » ver todo el comentario
#13 Sandra.garcia
#2 2x50 plazas son 100€ por 50 minutos de servicio. Osea 120€ la hora. No parece estar subvencionado.
#7 Suleiman
#6 Perdona, hay muchas personas de la ciudad que lo usan para navidad. Conozco unas cuantas. Si crees que la gente viene por un autobús...
#8 javi618
#7 Obviamente no vienen solo por el autobús, ¿eso es lo que entendiste de mi comentario?
ChatGPT #4 ChatGPT *
De verdad creemos que un bus turístico debería ser un servicio público? Es en lo mejor que podemos gastar los impuestos?
#1 Suleiman
Lo privado es siempre lo mejor,para naaaada busca negocio.
#6 javi618
#1 Este bus lo pagan los turistas, ¿de qué te quejas? Que les suban todos los servicios como han hecho con este bus y vendrán menos, que es lo que queremos, ¿o no?
unlugar #9 unlugar
A esto, excepto porque sería sorprendente que no haya algún tipo de movimiento de dinero público a las privadas manos de alguien cercano, no le veo mayor importancia. No es un servicio de necesidad, sino una opción de ocio, y andar es sano.
elsnons #10 elsnons
Los cibervoluntarios duermen todavía y la noticia discurre con normalidad . Cero críticas a Almeida , Escolar llora.
#14 Klamp
Pero el servicio prestado es mejor, verdad? Porque el servicio prestado es mejor?!
Nachodemieres #3 Nachodemieres *
Bueno el negocio queda en casa, concretamente en el Opus Dei. Harán un viaje privado gratuito para magistrados del Supremo,luego se iran a misa y a darle al cilicio.
La hostia que artículo 26 de la Constitución Republicana necesitaría este país.
