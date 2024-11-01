Naviluz, el bus de la Navidad en Madrid, pasa de 2 a 15 euros por billete después de que Almeida regalara la marca a Alsa

El servicio empezó bajo la alcaldía de Manuela Carmena como una prestación pública operada por la EMT. La llegada del PP a Cibeles ha ido multiplicando sus precios, que se han terminando disparando por las autorizaciones demaniales que operan desde este año — Alsa usa la marca Naviluz, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, para vender y encarecer su bus privado de la Navidad...