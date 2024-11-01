·
Navantia y Fincantieri crearán una empresa conjunta para impulsar la corbeta europea y trabajar en la versión de combate
Ambas compañías firman un memorando de entendimiento para avanzar en la gestión y coordinación del programa
eurocorbeta
navantia
fincantieri
españa
italia
#1
Free_palestine
*
Francia no es un socio fiable, después de abandonar el Eurofighter, amagos de abandono con el fcas y el eurodrone, también nos dejan tirados con la corbeta europea, no aprendemos
galaxiamilitar.es/francia-se-retira-del-proyecto-de-corbeta-europea-tr
3
K
51
#2
Veelicus
Es lo que hay que hacer, unir fuerzas entre empresas punteras europeas para crear multinacionales competitivas a nivel mundial, sino unos u otros nos comeran
2
K
44
#3
tul
#2
es una cagada como un piano, estas creando monstruos que solo pueden vivir chupando de la teta publica y cuya unica funcion es crear maquinas de guerra, deberiamos hacer como los chinos que no tienen empresas de armemento perse sino que tienen empresas que lo mismo crean barcos civiles que militares con lo que no son un agujero negro de gasto y corrupcion.
1
K
16
#4
Veelicus
#3
Vivimos en el mundo que vivimos y hace falta una industria de defensa, mejor que emplee a gente en europa con tecnologia propia que comprarselo a otros
0
K
12
#5
Gry
¿Hay una versión que no es de combate?
0
K
16
#6
raids
#5
Se suelen llamar "golondrinas"
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
