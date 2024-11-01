edición general
Navantia y Fincantieri crearán una empresa conjunta para impulsar la corbeta europea y trabajar en la versión de combate

Ambas compañías firman un memorando de entendimiento para avanzar en la gestión y coordinación del programa

etiquetas: eurocorbeta , navantia , fincantieri , españa , italia
Free_palestine #1 Free_palestine *
Francia no es un socio fiable, después de abandonar el Eurofighter, amagos de abandono con el fcas y el eurodrone, también nos dejan tirados con la corbeta europea, no aprendemos :wall:

galaxiamilitar.es/francia-se-retira-del-proyecto-de-corbeta-europea-tr
3 K 51
Veelicus #2 Veelicus
Es lo que hay que hacer, unir fuerzas entre empresas punteras europeas para crear multinacionales competitivas a nivel mundial, sino unos u otros nos comeran
2 K 44
tul #3 tul
#2 es una cagada como un piano, estas creando monstruos que solo pueden vivir chupando de la teta publica y cuya unica funcion es crear maquinas de guerra, deberiamos hacer como los chinos que no tienen empresas de armemento perse sino que tienen empresas que lo mismo crean barcos civiles que militares con lo que no son un agujero negro de gasto y corrupcion.
1 K 16
Veelicus #4 Veelicus
#3 Vivimos en el mundo que vivimos y hace falta una industria de defensa, mejor que emplee a gente en europa con tecnologia propia que comprarselo a otros
0 K 12
Gry #5 Gry
¿Hay una versión que no es de combate? ?(
0 K 16
#6 raids
#5 Se suelen llamar "golondrinas"
0 K 6

