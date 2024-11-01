edición general
4 meneos
25 clics
La naturaleza tóxica del capitalismo

La naturaleza tóxica del capitalismo

Una conversación con Alyssa Battistoni sobre la naturaleza esencial y contradictoria del capitalismo para el medio ambiente y su nuevo libro Free Gifts: Capitalism and the Politics of Nature.

| etiquetas: capitalismo , naturaleza , medio ambiente , contaminación , economía
3 1 2 K 20 actualidad
6 comentarios
3 1 2 K 20 actualidad
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
El mayor desastre medioambiental que existe es la desaparición del Mar de Aral y fue con la URSS, que precisamente no era capitalismo.

Por no hablar de cómo eran sus minas
1 K 27
Findeton #4 Findeton
#3 Y Chernobyl.
1 K 27
Malinke #5 Malinke
#3 tenemos microplásticos hasta en la sopa y parece que los huracanes y tifones van a ser más catastróficos, las temperaturas más altas y las borrascas más fuertes, ojalá sólo fuera lo del Mar del Aral de la URSS.
0 K 11
TripleXXX #1 TripleXXX
No creer en el capitalismo es tan tonto como no creer en el movimiento perpetuo.
0 K 8
#6 To_lo_loco
#1 Dogmas y más dogmas…

¿Cuánto tiempo crees que tiene el capitalismo? ¿Lo que hacían los fenicios ya es capitalismo? ¿Comprar/robar barato en un sitio y vender/robar caro en otro es capitalismo?

La evolución es enriquecedora… y muestra la estupidez del ser humano de abrazar ideas/dogmas que le llevan a su autodestrucción.

¿Lo de China qué es? ¿Lo de USA qué es?

¿El desarrollo qué es?

Piénsalo, no hace falta que contestes.
0 K 7

menéame