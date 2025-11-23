edición general
Natalia de Santiago, experta en finanzas: "Cuando trabajas por cuenta propia, que lleguen ingresos a tu cuenta no significa que ese dinero sea tuyo"

De hecho, diversos profesionales en materia financiera suelen advertir de muchos de los errores que suelen cometer los autónomos, especialmente los más nuevos, para que traten de evitarlos en la medida de lo posible. Un ejemplo de ello es Natalia de Santiago, experta en finanzas, la cual ha lanzado un consejo muy claro ante este tipo de usuarios. “Cuando trabajas por cuenta propia, que lleguen ingresos a tu cuenta no significa que ese dinero sea (ni mucho menos) tuyo”, escribía en su blog.

Supercinexin #3 Supercinexin
Por eso como autónomo es imprescindible ponerte un salario de mierda, digamos SMI, y que todo lo demás vaya a la empresa. Ponerse como autónomo un salario de oshomil lero al mes es de ser imbécil, ningún autónomo hace eso, al contrario se ponen salarios de miseria y luego todo es "de la empresa": el Mercedes de la empresa con el depósito lleno de Sin Plomo 98 de la empresa, el iPhone de miltresiento pavos de la empresa, el MacBook de tresmil pavos de la empresa, la cena de Navidad de…   » ver todo el comentario
#4 calaverax
#3 y que le queda una jubilación de miseria después de toda una vida trabajando
sotillo #7 sotillo
#4 Esto es mentira, te puede quedar la máxima siempre y cuando cotices por ella, otra cosa es elegir pagar lo mínimo y esperar el máximo
Supercinexin #8 Supercinexin
#4 Depende. También podría haber cotizado a la Seguridad Social, ¿verdad? No está prohibido.

Depende de si ha querido hacerlo o si mejor se ha estado guardando las perras pa él sin declararlas siquiera.

Está en sus manos cobrar una buena pensión o no cobrar nada, no en manos de malvados PSOEcialistas con cuernos y rabo, como te cuentan los autónomos toda su vida laboral, exagerando y contando fábulas como siempre.
#6 sorecer
#3 Pero entonces hablas de autonomos societarios que tienen una empresa detras. Porque si no, no tiene mucha lógica tu mensaje,
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
mientras que una sociedad o persona jurídica paga impuestos dependiendo de sus "beneficios", un autónomo o persona física paga impuestos dependiendo de sus "ingresos"... y esto no es un error? además, si ingresas 0 pagas entre 200 y 300 de seguridad social!!!! hijos de la gran puta!
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
#1 no hay ni una sola verdad en todo el comentario.

Felicidades, premio cuñao en finanzas.
Top_Banana #5 Top_Banana
#1 El mito común es que "la empresa paga menos impuestos". Esto solo es verdad a partir de cifras muy altas.
Como Autónomo (IRPF): Tributas por tramos progresivos. Si ganas 1.200€ limpios, tu beneficio bruto anual es bajo. En España, los primeros tramos del IRPF son bajos. Tu tipo medio efectivo de impuestos será probablemente inferior al 20%.
Como S.L. (Impuesto de Sociedades): Una S.L. paga un tipo fijo (generalmente el 23% para empresas nuevas o 25% general) sobre los beneficios.…   » ver todo el comentario
