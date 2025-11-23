Natalia de Santiago, experta en finanzas: "Cuando trabajas por cuenta propia, que lleguen ingresos a tu cuenta no significa que ese dinero sea tuyo"

De hecho, diversos profesionales en materia financiera suelen advertir de muchos de los errores que suelen cometer los autónomos, especialmente los más nuevos, para que traten de evitarlos en la medida de lo posible. Un ejemplo de ello es Natalia de Santiago, experta en finanzas, la cual ha lanzado un consejo muy claro ante este tipo de usuarios. “Cuando trabajas por cuenta propia, que lleguen ingresos a tu cuenta no significa que ese dinero sea (ni mucho menos) tuyo”, escribía en su blog.
Depende de si ha querido hacerlo o si mejor se ha estado guardando las perras pa él sin declararlas siquiera.
Está en sus manos cobrar una buena pensión o no cobrar nada, no en manos de malvados PSOEcialistas con cuernos y rabo, como te cuentan los autónomos toda su vida laboral, exagerando y contando fábulas como siempre.
Felicidades, premio cuñao en finanzas.
Como Autónomo (IRPF): Tributas por tramos progresivos. Si ganas 1.200€ limpios, tu beneficio bruto anual es bajo. En España, los primeros tramos del IRPF son bajos. Tu tipo medio efectivo de impuestos será probablemente inferior al 20%.
Como S.L. (Impuesto de Sociedades): Una S.L. paga un tipo fijo (generalmente el 23% para empresas nuevas o 25% general) sobre los beneficios.… » ver todo el comentario