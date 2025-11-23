Natalia de Santiago, experta en finanzas: "Cuando trabajas por cuenta propia, que lleguen ingresos a tu cuenta no significa que ese dinero sea tuyo"

De hecho, diversos profesionales en materia financiera suelen advertir de muchos de los errores que suelen cometer los autónomos, especialmente los más nuevos, para que traten de evitarlos en la medida de lo posible. Un ejemplo de ello es Natalia de Santiago, experta en finanzas, la cual ha lanzado un consejo muy claro ante este tipo de usuarios. “Cuando trabajas por cuenta propia, que lleguen ingresos a tu cuenta no significa que ese dinero sea (ni mucho menos) tuyo”, escribía en su blog.