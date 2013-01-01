La NASA registró la temperatura más baja de la historia en la Antártida con un récord de -93,2 grados
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio utilizó el satélite de detección Landsat 8 y, analizó más de 30 años de datos para corroborar la histórica marca.
www.theguardian.com/world/2013/dec/10/coldest-temperature-recorded-ear
Según el artículo: “Fuente: con información de ecoticias.com”
He ido a ecoticiias y en las búsquedas no encuentro nada: www.ecoticias.com/hoyeco/?s=NASA