La NASA registró la temperatura más baja de la historia en la Antártida con un récord de -93,2 grados

La NASA registró la temperatura más baja de la historia en la Antártida con un récord de -93,2 grados
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio utilizó el satélite de detección Landsat 8 y, analizó más de 30 años de datos para corroborar la histórica marca.

6 comentarios
ChatGPT #1 ChatGPT
Eso es que el corazón de mi ex nunca ha estado en la Antártida….
1 K 14
victorjba #2 victorjba
Habrá que ponerse una rebequita...
0 K 16
#3 bartolin
A ver la hora a la que llega el primer imbecil que dice que como puede ser si hay cambio climático......
3 K 48
#4 Borgiano
#3 De momento tú has sido el primero en mencionar el tema
0 K 8
#5 Pitchford *
Pues aquí dicen que en 2013 se llegó a -94,7 °C.. Ambas medidas son por satélite..
www.theguardian.com/world/2013/dec/10/coldest-temperature-recorded-ear
0 K 19
beltzak #6 beltzak
#5 Yo buscando la fuente de información no encuentro absolutamente nada.

Según el artículo: “Fuente: con información de ecoticias.com”

He ido a ecoticiias y en las búsquedas no encuentro nada: www.ecoticias.com/hoyeco/?s=NASA
0 K 9

