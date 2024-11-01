edición general
4 meneos
26 clics

La NASA se prepara: el 3I/ATLAS no es el único visitante que llegará a la Tierra, según nuevas investigaciones

El plan consiste en lanzar la sonda y dejarla en un punto de espera en el espacio. Desde allí, aguardará pacientemente la llegada de un objetivo idóneo, ya sea un cometa de largo período o el próximo visitante interestelar, disponiendo así del tiempo necesario para ejecutar una maniobra de intercepción.El paso del astro recuerda que nuestro sistema no está aislado, sino que se encuentra inmerso en una red galáctica en constante movimiento.

| etiquetas: nasa , interestelar , 3i/atlas
4 0 0 K 36 ciencia
6 comentarios
4 0 0 K 36 ciencia
reithor #1 reithor
A ver, los objetos interestelares no tienen por qué ser infrecuentes. Lo infrecuente es que aparezcan conspiranoicos buscando trayectorias extrañas y las atribuyan a la hipótesis del bosque oscuro.
0 K 11
Rokadas98 #3 Rokadas98
#1 #2 hay que recibirlos bien con sangría y paella. xD
1 K 15
ed25519 #2 ed25519
#1 lo del bosque oscuro y los relatos tiran mucho en la historia de la humanidad
0 K 9
Magog #4 Magog
Me parece genial que al final aprobarán lo del satélite guardian, porque habia leído que la idea llevaba sobre la mesa mucho tiempo pero no lo tenían nada claro
0 K 10
rutas #5 rutas
"3I/ATLAS... llegará a la Tierra"

Uy, sí, pasará por mi barrio. :palm:
1 K 20
mmpulido #6 mmpulido
Bueno, en otro nociticia comentan que van a despedir a 10.000 empleados públicos... no sé si les dará para una sonda.
0 K 10

menéame