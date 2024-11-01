El narco se refugia por primera vez en el puerto de Caleta de Vélez: los tripulantes saludan a la Guardia Civil mientras los graban

El tren de borrascas atlánticas que azota en el sur de la península no cesa y las narcolanchas ya se refugian en los puertos del litoral malagueño. Por primera vez, una embarcación semirrígida, con tres individuos a bordo, ha sido documentado en Caleta de Vélez. Con el rostro tapado, los sospechosos miran a cámara y saludan. Desde Jucil Málaga, la asociación de guardias civiles, han denunciado la «impunidad del narco en el litoral andaluz, desafiando y mofándose de los agentes». Ocurrió la noche del pasado domingo 25 de enero, cuando ...