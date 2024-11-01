edición general
El narco se refugia por primera vez en el puerto de Caleta de Vélez: los tripulantes saludan a la Guardia Civil mientras los graban

El narco se refugia por primera vez en el puerto de Caleta de Vélez: los tripulantes saludan a la Guardia Civil mientras los graban

El tren de borrascas atlánticas que azota en el sur de la península no cesa y las narcolanchas ya se refugian en los puertos del litoral malagueño. Por primera vez, una embarcación semirrígida, con tres individuos a bordo, ha sido documentado en Caleta de Vélez. Con el rostro tapado, los sospechosos miran a cámara y saludan. Desde Jucil Málaga, la asociación de guardias civiles, han denunciado la «impunidad del narco en el litoral andaluz, desafiando y mofándose de los agentes». Ocurrió la noche del pasado domingo 25 de enero, cuando ...

| etiquetas: narco , puerto de caleta de vélez , total impunidad
9 comentarios
Mark_ #8 Mark_
A ver, son narcos pero son educados. Una cosa no quita la otra.
a69 #3 a69
Y por qué no hace nada la GC? Necesita una orden o algo, o es que acababa el servicio en 15 minutos y ya para que te vas a liar.....
#5 Poll
#3 En noviembre, detenían a Óscar Sánchez Gil, el exjefe de la UDEF que colaboró con los narcotraficantes y que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa.

¿Te crees que los narcos han dejado de pagar favores?
Lamantua #2 Lamantua
Insisto, el mejor narco es muerto.
Blackat #4 Blackat
si alguien les pudiera pedir Myolastan..es para un amijo. Gracias
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Os hace falta algo? Un caldito de pollo o algo le han preguntado desde el ministerio :troll:
#7 Almirantecaraculo
#1 pues el ministerio no lo sé, aún no han salido pruebas que lo corroboren, pero Feijoo es coleguita. Y alguno más del PP y la UDEF tienen sus contactos. Tú me dirás quién gana con esto.
Andreham #6 Andreham
No lo puedo leer en modo lectura, nunca voto pero si a alguien le interesa pues ya lo sabe.

Respecto a que si son narcos o no... lo serán, pero, ¿cómo lo saben? ¿A lo mejor porque se ven por las tardes en el bar después del servicio?
thror #9 thror
#6 Se lee perfectamente, con modo lectura y sin el.
