Un narco que amenaza con hacer temblar al Gobierno: "Si yo hablo, se cae el país mañana", dijo en una entrevista

La frase surge de una entrevista al narco que financió a José Luis Espert con, por lo menos, un millón de dólares. “Si hablo, se cae el país”, fue la contundente amenaza que le envió al Gobierno, al que también le advirtió que su deseo era quedarse en el país y no someterse a la justicia norteamericana, que lo acusa de lavado de activos, estafas y narcotráfico. El supuesto empresario también detalló presuntos vínculos que lo involucran a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

| etiquetas: argentina , narco , gobierno , fred machado
4 comentarios
javibaz
No hay huevos.
Doisneau
El que saca la manta para enseñarla es un parguela
concentrado
Otro narco candidato a ser apuñalado caerse en la ducha con consecuencias fatales.
Fran_Ramos
este se suicida en unos días...

bueno lo suicidan....
menéame