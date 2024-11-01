¿Es que nadie va a pensar en los niños? Therians, satanistas y flappers, 2000 años de pánico moral

Hace un par de meses alguien descubrió que a algunos adolescentes les gustaba ponerse máscaras y decir que se identificaban con animales. Estos serán los Terian. Y el mundo perdió la cabeza. No los adolescentes, no. Los adultos que dedicaron titular tras titular a este fenómeno como si esto fuera una plaga que el mundo se va a la mierda porque los chavales ahora se creen perros. Y estos son los pánicos morales, miedos a una pérdida de valores que muchas veces, aunque no siempre, se dirigen a los adolescentes y las nuevas generaciones.