¿Por qué nadie habla de desarmar a Israel, que tiene armas nucleares?

Por tanto, ¿es realista plantear un desarme completo de Hamas y de otras milicias?
La historia de la revolución palestina nos dice que nunca hay que entregar las armas. Me refiero al año 1982 en Beirut. Yasser Arafat, en ese momento, entregó las armas al Ejército libanés. Al día siguiente, el 17 de septiembre de 1982, la Falange Libanesa se reunió con soldados israelíes. Al frente estaba el ministro de Defensa israelí, Ariel Sharon. Atacaron dos campos de refugiados en el Líbano y mataron a miles de palestinos [masacre de Sabra y Chatila].
| etiquetas: israel , genocidio , sionismo , desarme , nuclear
Los que tienen armas nucleares, se atreven a exigir desarme a quien no las tiene.
En el momento que las tiene, ya no hay huevos.
Y el ejemplo claro es Corea del Norte.
Y tirar toda la tierra radiactiva de Palomares dentro de las bases yankis, a ver si así pillan la indirecta.
Dicho esto, cuñaaaaaoooooo
Pues no están ahora diciendo que Irán debe desmantelar su programa de misiles como condición para que los dejen en paz?
Vamos, que quieren que firmen el desarme y la indefensión voluntariamente para que después puedan entrar tranquilamente a reventar el país... Y lo dicen públicamente sin sonrojarse y sin que nadie les tire un zapato a la cabeza
Es demencial.
El anterior impulsor del proyecto murió en el 73 y rápidamente los yankis ya nos quitaron el Sáhara por no poder defenderlo con el campechano al mando. Al mando a distancia de los yankis.
"Tras la muerte de Franco, el gobierno de Adolfo Suárez intentó reanudar el programa. Islero fue abandonado de facto en 1981, con la imposición estadounidense de que se
… » ver todo el comentario
Dejar indefensos a Palestinos, eso si, para que puedan ser genocidados mas a gusto.