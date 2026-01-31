edición general
¿Por qué nadie habla de desarmar a Israel, que tiene armas nucleares?

Por tanto, ¿es realista plantear un desarme completo de Hamas y de otras milicias?

La historia de la revolución palestina nos dice que nunca hay que entregar las armas. Me refiero al año 1982 en Beirut. Yasser Arafat, en ese momento, entregó las armas al Ejército libanés. Al día siguiente, el 17 de septiembre de 1982, la Falange Libanesa se reunió con soldados israelíes. Al frente estaba el ministro de Defensa israelí, Ariel Sharon. Atacaron dos campos de refugiados en el Líbano y mataron a miles de palestinos [masacre de Sabra y Chatila].

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Precisamente por eso.

Los que tienen armas nucleares, se atreven a exigir desarme a quien no las tiene.
En el momento que las tiene, ya no hay huevos.

Y el ejemplo claro es Corea del Norte.
#3 EISev
#1 our words are backed by nuclear weapons  media
ochoceros #4 ochoceros
#1 Por esto mismo España debería retomar el Proyecto Islero.

Y tirar toda la tierra radiactiva de Palomares dentro de las bases yankis, a ver si así pillan la indirecta.
thror #6 thror
#4 De nada te sirve tener atomicas si no tienes medios para desplegarlas efectivamente.
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
#1 ¿para que va alguien querer atacar a Corea del Norte a día de hoy? ¿Qué ganaría? El país es pobre y subdesarrollado a todos los niveles, costaría más la invasión que el potencial beneficio, y eso sin contar con los nukes. Ya no estamos en la guerra fría.
#10 user31
#8 ¿A quién no le va a gustar tener una dictadura hereditaria totalmente militarizada de vecino?
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#10 China no quiere un país con la tecnología de Corea del Sur y los salarios de Corea del Norte al lado, eso seguro. Tampoco un país aliado con occidente como Corea del Sur en su frontera. Un país dependiente de sus migajas es infinitamente mejor para ellos que un país desarrollado. Y Corea del Sur solo ganaría seguridad, pero sí para evitar una guerra inicias una guerra lo que harías es una soberana gilipollez.
#7 Dav3n *
#5 Lo lógico sería que el zapato lo lanzasen los propios estadounidenses. Igual que deberían hacer alemanes o franceses cuando sus líderes dicen sandeces por el estilo, por ejemplo.

Dicho esto, cuñaaaaaoooooo xD
#2 Dav3n
Porque aquí manda el imperio, no hay más.

Pues no están ahora diciendo que Irán debe desmantelar su programa de misiles como condición para que los dejen en paz?

Vamos, que quieren que firmen el desarme y la indefensión voluntariamente para que después puedan entrar tranquilamente a reventar el país... Y lo dicen públicamente sin sonrojarse y sin que nadie les tire un zapato a la cabeza xD

Es demencial.
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#2 Es que si alguien pudiera tirar un zapato desde Teheran hasta Washington D.C. y acertar en la cabeza, no necesitarían un programa de misiles balísticos.
ochoceros #11 ochoceros
Bueno, lo primero es lo primero, el primer paso es fabricarlas. Luego ya se verá como lanzarlas cada vez más lejos con precisión.

El anterior impulsor del proyecto murió en el 73 y rápidamente los yankis ya nos quitaron el Sáhara por no poder defenderlo con el campechano al mando. Al mando a distancia de los yankis.

"Tras la muerte de Franco, el gobierno de Adolfo Suárez intentó reanudar el programa. Islero fue abandonado de facto en 1981, con la imposición estadounidense de que se

…   » ver todo el comentario
#13 Equidislate
Porque no pueden desarmarles de armas nucleares, pero si pudiesen, a Israel tampoco se lo pedirían. Y si quisieran tirar alguna tampoco les dirían nada, muchos defenderían esa postura genocida, ya lo hacen sin armas nucleares.

Dejar indefensos a Palestinos, eso si, para que puedan ser genocidados mas a gusto.
Druidaferal #9 Druidaferal
Nadie habla de derrocar un gobierno fascista que está matando a su gente en irán. Por que yo me debería preocupar pro Israel?
