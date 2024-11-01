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Nadie la ayudó a bajar: las imágenes de la inacción de los testigos ante la caída mortal de una mujer en la Muralla de Lugo

Nadie la ayudó a bajar: las imágenes de la inacción de los testigos ante la caída mortal de una mujer en la Muralla de Lugo  

Las imágenes de mujer que cayó desde la muralla de Lugo muestran cómo decenas de jóvenes estaban viendo la situación mientras ella trataba de no resbalarse sin hacer nada por ayudarla en un suceso que acabó con una fuerte caída que provocó el fallecimiento de la mujer, de 42 años y originaria de Hungría, por un fuerte golpe en la cabeza. El vídeo muestra cómo la mujer intenta agarrarse como mal puede a las piedras de la Muralla Romana de Lugo para bajar a la calle. Mientras, los jóvenes que están de fiesta la graban e incluso la animan a...

| etiquetas: grabación , inacción , testigos , agarrada , caída mortal , muralla , lugo
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
javierchiclana #3 javierchiclana
Ante un acto de temeridad voluntaria no es exigible que otras personas se arriesguen. :-S
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#6 Pixmac
#3 La señora no debía estar muy bien pero podrían haber avisado a Emergencias. Con el tamaño de Lugo, los bomberos o la Policía no deberían haber tardado mucho en llegar y podrían haberla cogido desde arriba o haber colocado una tela/colchoneta abajo.
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Alakrán_ #8 Alakrán_ *
#6 Si esperas a los bomberos o a la policía se habría caído igual.
La cuestión es que en ningún momento parecía que hubiera un riesgo mortal, es más, da la sensación de que podía haber vuelto a subirse, pero insistió en bajar. Imagen justo antes de caerse, solo tenía que echar el cuerpo hacia delante y reptar un poco  media
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woody_alien #12 woody_alien *
#8 Además es mentira que nadie la ayudase, en el video se ve a dos personas tratando de ayudarla pero está demasiado alta y no alcanzan.  media
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Pataperro #10 Pataperro
He visto muchos videos de gente haciendo el moñas y pegándose la hostia pero no recuerdo que el titular fue que nadie les ayudó.

A mí no me pareció que la mujer estuviera en peligro como para juzgar en el titular a la gente como desaprensivos.
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SAICUB #11 SAICUB
Porque el titular mujer muere haciendo el gilipollas no quedaba tan bien.
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#4 La_Prensa
No se ve muy bien en el vídeo, pero creo que sí van a ayudarla entre 3-4 personas podrían haberla bajado sin riesgo.
Lo mismo la muralla es más alta de lo que parece
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TripleXXX #7 TripleXXX
Por las imágenes tampoco se ve que echarle una mano resultase arriesgado pero tampoco son imágenes muy claras.
Yo creo, por lo poco que se ve, que dos o tres personas podrían haberla recogido antes de darse la hostia contra el suelo, incluso amontonado ropa podría haber caído en blando pero parece que prima el cachondeo y los videos sobre lo razonable.
De todas formas las imágenes son muy malas para hacer muchos juicios.
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TripleXXX #9 TripleXXX
Después de verlo de nuevo parece que estaba muy cerca del suelo y seria la mala fortuna de darse con la cabeza pero cuanto mas lo veo, mas sencillo me parece haber ayudado.
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inventandonos #2 inventandonos
me recuerda a los subnormales que se quemaron dentro de una discoteca, que cuando empezó a arder el techo se pusieron a grabar ... no sé qué cojones nos pasa
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earthboy #16 earthboy *
Cuando ocurre algo así no suele ser una persona que necesita ayuda. Es alguien borracho o haciendo el subnormal.
Nadie habla de que no se le presta ayuda para bajar a los imbéciles y que se suben a los semáforos o a las señales cuando hay fútbol.

La noticia es una mierda. Y la gente que pide el auxilio de otros en situaciones surrealistas y a toro pasado...
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#14 astur365_628eed2f50e0f
Estuve en Lugo hará 2 años y recorri parte de la muralla . Ye más ata de lo que parece 4/5 m , y no ye fácil acceder a ella . Deberías de buscar una puerta , no sé si hay 4 o 5 , y después buscar las escaleras de subida que tampoco hay muchas por lo que ir corriendo a intentar sujetarla , si llegaron a hacerlo, sería muy difícil llegar a tiempo. Y la otra opción, ponerse debajo, tampoco serviría de nada , quién ye el guapo que se pone debajo? Sumarle el efecto espectador y tienes el combo
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javierchiclana #15 javierchiclana *
#14 Y que la víctima, parece, nunca se sintió en peligro... era fácil regresar al paseo de arriba. En la noticia especulan que lo hiciera a modo de atajo... probablemente lo vio hacer a jóvenes más habilidosos y sobrios.
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bacilo #13 bacilo
Ahora es cuando Hungría nos declara la guerra.
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taSanás #1 taSanás
fuá :-(
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Format_C #5 Format_C
¿Qué hacia la señora allí?
No ayudar en este caso debería ser punible
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menéame