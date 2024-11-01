Nadie la ayudó a bajar: las imágenes de la inacción de los testigos ante la caída mortal de una mujer en la Muralla de Lugo  

Las imágenes de mujer que cayó desde la muralla de Lugo muestran cómo decenas de jóvenes estaban viendo la situación mientras ella trataba de no resbalarse sin hacer nada por ayudarla en un suceso que acabó con una fuerte caída que provocó el fallecimiento de la mujer, de 42 años y originaria de Hungría, por un fuerte golpe en la cabeza. El vídeo muestra cómo la mujer intenta agarrarse como mal puede a las piedras de la Muralla Romana de Lugo para bajar a la calle. Mientras, los jóvenes que están de fiesta la graban e incluso la animan a...
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La cuestión es que en ningún momento parecía que hubiera un riesgo mortal, es más, da la sensación de que podía haber vuelto a subirse, pero insistió en bajar. Imagen justo antes de caerse, solo tenía que echar el cuerpo hacia delante y reptar un poco
A mí no me pareció que la mujer estuviera en peligro como para juzgar en el titular a la gente como desaprensivos.
Lo mismo la muralla es más alta de lo que parece
Yo creo, por lo poco que se ve, que dos o tres personas podrían haberla recogido antes de darse la hostia contra el suelo, incluso amontonado ropa podría haber caído en blando pero parece que prima el cachondeo y los videos sobre lo razonable.
De todas formas las imágenes son muy malas para hacer muchos juicios.
Nadie habla de que no se le presta ayuda para bajar a los imbéciles y que se suben a los semáforos o a las señales cuando hay fútbol.
La noticia es una mierda. Y la gente que pide el auxilio de otros en situaciones surrealistas y a toro pasado...
No ayudar en este caso debería ser punible