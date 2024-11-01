Nadie la ayudó a bajar: las imágenes de la inacción de los testigos ante la caída mortal de una mujer en la Muralla de Lugo  

Las imágenes de mujer que cayó desde la muralla de Lugo muestran cómo decenas de jóvenes estaban viendo la situación mientras ella trataba de no resbalarse sin hacer nada por ayudarla en un suceso que acabó con una fuerte caída que provocó el fallecimiento de la mujer, de 42 años y originaria de Hungría, por un fuerte golpe en la cabeza. El vídeo muestra cómo la mujer intenta agarrarse como mal puede a las piedras de la Muralla Romana de Lugo para bajar a la calle. Mientras, los jóvenes que están de fiesta la graban e incluso la animan a...