«La nacionalidad de los detenidos se ocultaba para evitar la estigmatización, pero los datos contrarrestan discursos manipulados»

¿Hay que desvelar la nacionalidad de los detenidos? «Antes se ocultaba para evitar la estigmatización, pero los datos reales sirven para contrarrestar discursos manipulados», apunta al respecto Montserrat Iglesias, directora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Puestos a no usar eso de todos son iguales , la transparencia lo mejor eso si , para todos.
En vez de leer cosas como "Detenido un hombre de nacionalidad xxxx por el robo en un supermercado..." nos podríamos encontrar con "Detenido un hombre en paro sin prestación alguna y con 2 hijos menores que lleva 6 meses desahuciado, por robar en un supermercado"
... igual ésto también contrarresta discursos manipulados.!!
El ocultador profesional siempre tiene la misma excusa: “para evitar estigmatizar”. Traducción libre: “prefiero que la ciudadanía vaya a ciegas mientras yo construyo mi versión bonita del mundo”. Y… » ver todo el comentario
Eso ya se está haciendo y afecta al 99,99% de hombres que no son violadores ni maltratadores ni lo serán nunca, así que no entiendo que no se pueda hacer tratandose de inmigrantes si es un colectivo que viola más. Es más, los rojos habeis abierto una puerta peligrosa, también cometen más robos pues ya sabes, una ley que contemple el robo inmigrante (solo lo pueden cometer inmigrantes), con más penas, tribunales aleccionados y especificos, con menos… » ver todo el comentario