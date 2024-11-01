edición general
«La nacionalidad de los detenidos se ocultaba para evitar la estigmatización, pero los datos contrarrestan discursos manipulados»

¿Hay que desvelar la nacionalidad de los detenidos? «Antes se ocultaba para evitar la estigmatización, pero los datos reales sirven para contrarrestar discursos manipulados», apunta al respecto Montserrat Iglesias, directora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona.

#1 eldelcerro
Yo también haría público el colegio donde estudio el que robe más de un millón de euros.
#8 luckyy
#1 y donde más soben a los niños
JackNorte #10 JackNorte *
#1 Y ya de paso , los policias y politicos y porcentaje de delitos por ciudad y por cuerpo y partido. :-)
Puestos a no usar eso de todos son iguales , la transparencia lo mejor eso si , para todos.
#11 Pepepistolas
#1 si conoces alguno , dimelo para enviar a mis hijos.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
ABC, que mal huelen las noticias de ese panfleto.
#2 tobruk1234
Siempre y cuando tambien se indique cuando sean españoles, si solo salen en los periodicos los delitos cometidos por extranjeros y no los cometidos por españoles, la percepcion del publico en general es que la inmigracion viene a delinquir a este pais, aumentando el discurso de la derecha y ultraderecha. Vende ( o genera clicks) mas la desinformacion que la informacion veraz y constrastada.
#7 carlosjpc
#2 Eso se esta haciendo hace mucho, no se si conoces los protocolos que la prensa paniaguada ha tragado. La historia es que cuando se han filtrado las fotos de detenidos, los nombres, cuando un comisario que sabe ha hablado de la realidad no habeis salido de "bulo ,bulo..." y hasta el gobierno ha ido a por el. Cuando han salido los datos crudos (ertzaina) y se ha visto que todo era cierto, empezais con nuevas reglas.
Kantinero #9 Kantinero
ABC dando consejos de manipulación :-D :-D , pos si son expertos
jdmf #14 jdmf *
¿Y si en vez de publicar la nacionalidad publicamos la situación económica, renta y situación social de los delincuentes?

En vez de leer cosas como "Detenido un hombre de nacionalidad xxxx por el robo en un supermercado..." nos podríamos encontrar con "Detenido un hombre en paro sin prestación alguna y con 2 hijos menores que lleva 6 meses desahuciado, por robar en un supermercado"

... igual ésto también contrarresta discursos manipulados.!!
#13 Cincocuatrotres
Está muy bien que se diga la verdad de todo y los datos del porcentaje de delitos por individuos de una zona es para que nos digan desde fuera "Como podéis ser tan imbéciles para permitir esto delante de vuestras narices, no os preocupais de vuestros hijas?" Eso sí baneabamos a los que lo sugerirían.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
no, si al final parece idea de alguna "sobrina" de los que ya conocemos que la enchufo en el puesto...:popcorn:
Kmisetas #6 Kmisetas
Si alguien oculta datos, da igual que hablemos de magrebíes, pelirrojos o coleccionistas de sellos: el problema no es el grupo, es el que manipula las cifras para fabricar un relato. Esa gente juega a tapar agujeros con post-its y luego finge sorpresa cuando la realidad les revienta en la cara.

El ocultador profesional siempre tiene la misma excusa: “para evitar estigmatizar”. Traducción libre: “prefiero que la ciudadanía vaya a ciegas mientras yo construyo mi versión bonita del mundo”. Y…   » ver todo el comentario
#12 Pepepistolas
#6 Hasta Rufian empieza a caer de la burra y mira que le costó...
#5 carlosjpc *
me traigo un comentario en otro envio...

Eso ya se está haciendo y afecta al 99,99% de hombres que no son violadores ni maltratadores ni lo serán nunca, así que no entiendo que no se pueda hacer tratandose de inmigrantes si es un colectivo que viola más. Es más, los rojos habeis abierto una puerta peligrosa, también cometen más robos pues ya sabes, una ley que contemple el robo inmigrante (solo lo pueden cometer inmigrantes), con más penas, tribunales aleccionados y especificos, con menos…   » ver todo el comentario
