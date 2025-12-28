edición general
El nacimiento del ‘hip-hop facha: “Los que dicen que el rap no puede usarse para apoyar a un partido de derechas encasillan al género”

La xenofobia, el clasismo, la misoginia o el racismo habitan sus letras. Acusan directamente a colectivos como el LGBTIQ+ o el feminista de que España vaya mal. “Spray jamón al que mienta”, versa el catalán Swit EME en un tema. No esconden su deriva reaccionaria: “Ganamos una vez y ahora nos piden la revancha”, canta en Viva España, referenciando la victoria franquista. “No apoyo el femimarxismo nazi que hay ahora”.Son las letras de Swit Eme y Angie Corine. Ellos y otros raperos como El Jincho o Santaflow hacen rap político de ultraderecha.

Guanarteme #5 Guanarteme
Curioso ver a fachas haciendo música de negros:

¡Ustedes a cantar a la hombría y a la hispanidad, hombre, tanta música de negro extranjero aquí!
#10 xD xD xD xD eireneeee se meten conmigo en el cole
Muro de pago
lo puede ver sin problemas con tres navegadores, limpia cookies
acusación falsa para boicotear el meneo.
A llorar a la lloreria

A llorar a la lloreria  media
limpia cookies,
quiere boicotear el envío, no se ha molestado en leer que debe desactivar su bloqueador de anuncios.

negativo unfair y flloding
No entiendo por que has recortado el titular.
excesivamente largo, ahora lo añado
Niñatos mamahostias de ultraderecha siempre ha habido y habrá, lo que cambia a través del tiempo es si tienen gente que les hace caso o no, como en este caso El País.
Irrelevante
Ayss si Joe Hallenbeck levantara la cabeza
