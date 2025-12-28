El nacimiento del ‘hip-hop facha: “Los que dicen que el rap no puede usarse para apoyar a un partido de derechas encasillan al género”

La xenofobia, el clasismo, la misoginia o el racismo habitan sus letras. Acusan directamente a colectivos como el LGBTIQ+ o el feminista de que España vaya mal. “Spray jamón al que mienta”, versa el catalán Swit EME en un tema. No esconden su deriva reaccionaria: “Ganamos una vez y ahora nos piden la revancha”, canta en Viva España, referenciando la victoria franquista. “No apoyo el femimarxismo nazi que hay ahora”.Son las letras de Swit Eme y Angie Corine. Ellos y otros raperos como El Jincho o Santaflow hacen rap político de ultraderecha.