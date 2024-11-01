·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13554
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
6072
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6430
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4560
clics
Reforma laboral
5254
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
418
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
871
El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos
383
Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)
316
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más
464
El 'sueño americano' a los 76 años: con medio pulmón y un marcapasos, conduce un Uber cada noche porque la sanidad privada le arruinó
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
67
clics
Los nacidos entre 1974 y 2008 pueden pedir el “mini paro” tras agotar el paro normal del SEPE: hasta 30 meses y 480 euros al mes
El SEPE permite solicitar el “mini paro” tras agotar el paro: hasta 480 euros mensuales durante un máximo de 30 meses según requisitos.
|
etiquetas
:
paro
,
españa
,
trabajo
4
1
4
K
19
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
4
K
19
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
El_pofesional
*
No es un miniparo, es un subsidio por agotamiento de la prestación contributiva.
Dejad de jugar con el lenguaje.
Esque, además, en mi puta vida he oído a nadie llamarlo "miniparo", pero en el pseudoartículo éste me quieren convencer de que popularmente se conoce como tal.
6
K
82
#4
g3_g3
Eso es lo que cobras
#0
?
1
K
23
#5
Ovlak
El subsidio por desempleo de toda la vida.
1
K
22
#2
elsnons
Mini Jobs mini paro mini piso mini sueldo .
1
K
21
#6
NPCMeneaMePersigue
#_4
eso es lo que vas a cobrar tú cuando la elite a la que defiendes te sustituya por chatgpt
0
K
20
#1
Kantinero
Me alegro de las prestaciones sociales de mi país , aunque se cuele algún jeta y por supuesto siempre serán mejorables
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Dejad de jugar con el lenguaje.
Esque, además, en mi puta vida he oído a nadie llamarlo "miniparo", pero en el pseudoartículo éste me quieren convencer de que popularmente se conoce como tal.