Los nacidos entre 1974 y 2008 pueden pedir el “mini paro” tras agotar el paro normal del SEPE: hasta 30 meses y 480 euros al mes

El SEPE permite solicitar el “mini paro” tras agotar el paro: hasta 480 euros mensuales durante un máximo de 30 meses según requisitos.

El_pofesional #3 El_pofesional *
No es un miniparo, es un subsidio por agotamiento de la prestación contributiva.

Dejad de jugar con el lenguaje.

Esque, además, en mi puta vida he oído a nadie llamarlo "miniparo", pero en el pseudoartículo éste me quieren convencer de que popularmente se conoce como tal.
g3_g3 #4 g3_g3
Eso es lo que cobras #0 ?
Ovlak #5 Ovlak
El subsidio por desempleo de toda la vida.
elsnons #2 elsnons
Mini Jobs mini paro mini piso mini sueldo .
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#_4 eso es lo que vas a cobrar tú cuando la elite a la que defiendes te sustituya por chatgpt
Kantinero #1 Kantinero
Me alegro de las prestaciones sociales de mi país , aunque se cuele algún jeta y por supuesto siempre serán mejorables
