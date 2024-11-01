Nacho Duato llama "ridícula" y "espantosa" a Ana Rosa y se burla de sus audiencias: "Le han pasado todas las televisiones"

Nacho Duato llama "ridícula" y "espantosa" a Ana Rosa y se burla de sus audiencias: "Le han pasado todas las televisiones"  

"Vamos a ver señora Quintana, usted no tiene ni la categoría ni la preparación para hablar con el Ministro de Economía, el señor Cuerpo, que no le llega usted ni a la suela del zapato. Y encima haciéndole preguntas como inquisitorias de que si China, si el señor Trump, que si los aranceles. ¿Pero qué coño sabe usted de nada? Usted puede preguntarle por ejemplo a una chica de 'La isla de los famosos', a alguien de 'Gran Hermano', a Ana Obregón. Hable de esas cosas. De Ayuso un poquito... Pero de relaciones internacionales no tiene ni idea (...)"

| etiquetas: nacho duato , ana rosa , ministro cuerpo
24 5 2 K 489 actualidad
FueraSionistasdeMeneame #1 FueraSionistasdeMeneame
De Villarejo también puede hablar, pero no quiere
SMaSeR #2 SMaSeR
#1 Y de su marido el ladrón. Son temas que de verdad si controla por completo.
Skiner #3 Skiner
#1 Villarejo también ha pasado por unas cuantas audiencias... :troll:
pepel #5 pepel
xD xD xD Bien por Natxo.
javibaz #4 javibaz
Y no le falta razón.
#6 fremen11 *
Y también puede hablar de los libros que escribe......ah! No, que se los escribe otro.......
elmileniarismovaallegar #7 elmileniarismovaallegar
Está más que amortizada...
