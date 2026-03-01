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Nacen seis crías de lince en las primeras camadas de la temporada en Doñana  

Las hembras reproductoras Utopía y Umbrella han dado a luz este fin de semana a las primeras camadas de lince nacidas en la temporada reproductora de este año en el centro de cría de El Acebuche de Almonte, en el Parque Nacional de Doñana. Según han indicado desde la OAPN, en total han sido seis los cachorros, tres de cada hembra. La primera en dar a luz fue Utopía, emparejada con Juglans...
Enlace directo al vídeo, por si se quiere hacer "oyoyoy" sin leer el texto: www.1minutohuelva.com/wp-content/uploads/2026/03/VTR-LINCE-CRIAS.mp4

| etiquetas: lince , camada , acebuche , doñana , utopía , umbrella
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2 comentarios
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#1 Suleiman
Me alegro, buenas noticias.
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EldelaPepi #2 EldelaPepi
Por fin una buena noticia.
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