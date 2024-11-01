Musk, sorprendido suplicando visitar la isla pedófila en los archivos de Epstein (EN)  

El multimillonario tecnológico Elon Musk parecía querer visitar la isla privada del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, años después de que surgieran las primeras acusaciones de abuso sexual contra él.
P d: Madre mía, que gentuza
xcancel.com/WarMonitors/status/2017322326862299627?s=20
La de mierda que debe haber sepultada bajo toneladas de información...
Querido Bill:
No puedo creer que hayas decidido ignorar la amistad que hemos desarrollado a lo largo de los últimos seis años. Soy consciente de que ocurren accidentes; lo que me deja consternado, más allá de toda comprensión, es cómo has decidido manejar este desafortunado suceso que me ha ocurrido. Has decidido despedirme de mi trabajo, teniéndome Larry que decir en persona que he incurrido en una conducta moralmente inapropiada, pedirme que sea el
Esto es un KO a cualquier argumento que digan
No se le hundan todas las empresas pronto.