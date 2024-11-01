edición general
Musk, sorprendido suplicando visitar la isla pedófila en los archivos de Epstein (EN)

Musk, sorprendido suplicando visitar la isla pedófila en los archivos de Epstein (EN)  

El multimillonario tecnológico Elon Musk parecía querer visitar la isla privada del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, años después de que surgieran las primeras acusaciones de abuso sexual contra él.

Tkachenko #1 Tkachenko *
En Google no he podido encontrar la noticia...:roll:

P d: Madre mía, que gentuza
xcancel.com/WarMonitors/status/2017322326862299627?s=20
Mark_ #5 Mark_
Joder qué puto ascazo da todo, y me temo que esto sólo es la punta del iceberg.

La de mierda que debe haber sepultada bajo toneladas de información...
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Aquí la izquierda tiene que machacar TODOS LOS DIAS con que la derecha obedece esta élite de pederastas, que toman decisiones porque son chantajeados por esta élite de pederastas. Especialmente a Vox
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca *
Al lorete con la cantidad de mierda:

Querido Bill:

No puedo creer que hayas decidido ignorar la amistad que hemos desarrollado a lo largo de los últimos seis años. Soy consciente de que ocurren accidentes; lo que me deja consternado, más allá de toda comprensión, es cómo has decidido manejar este desafortunado suceso que me ha ocurrido. Has decidido despedirme de mi trabajo, teniéndome Larry que decir en persona que he incurrido en una conducta moralmente inapropiada, pedirme que sea el

…   » ver todo el comentario
z3t4 #6 z3t4
En los papeles debe aparecer la crem de la crem del planeta.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
La élite en España no regula la vivienda y quiere quitar las pensiones y privatizar la sanidad para beneficiar a esta élite de pederastas y sus fondos de inversión

Esto es un KO a cualquier argumento que digan
#7 Fookinhellboy
El nazi carasapo mintiendo como un bellaco.
No se le hundan todas las empresas pronto.
Aluflipas #8 Aluflipas
¿Pedófila? Será pederasta.
