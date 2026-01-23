Musk incumple la gran promesa de Tesla que puede matar a la compañía

Elon Musk acaba de admitir lo que llevamos diciendo desde que hizo sus dos últimas grandes promesas sobre el robotaxi Cybercab de Tesla y el robot humanoide Optimus: su objetivo de producir en masa estas dos quimeras era poco realista y ahora se están desmoronando más rápido que el pedal del acelerador de un Cybertruck. El martes, el director ejecutivo confesó en X que la producción inicial de ambos productos será "angustiosamente lenta", una admisión notable para un hombre que se ha pasado el último año diciendo a los inversores que estos
| etiquetas: musk , tesla , promesas
De todas maneras el mundo tampoco está prepara ahora para meter un androide en tu casa con cámaras y micrófonos que además es de una empresa de los Estados Unidos de Trump. ¿Vamos a volver a dejarnos engatusar por una dependencia mas americana?
Yo no metería un bicho así en mi casa. Digo esto ahora. Mañana soy un viejo que no me aguanto los pedos y un androide de esos me ayuda a hacer de todo, y lo acabo metiendo...
Da igual que esté Trump de Presidente, que Mamdani, que Adolf Hitler resucitado. Que no tienen nada. Punto. Ya está.