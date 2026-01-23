edición general
Musk incumple la gran promesa de Tesla que puede matar a la compañía

Elon Musk acaba de admitir lo que llevamos diciendo desde que hizo sus dos últimas grandes promesas sobre el robotaxi Cybercab de Tesla y el robot humanoide Optimus: su objetivo de producir en masa estas dos quimeras era poco realista y ahora se están desmoronando más rápido que el pedal del acelerador de un Cybertruck. El martes, el director ejecutivo confesó en X que la producción inicial de ambos productos será "angustiosamente lenta", una admisión notable para un hombre que se ha pasado el último año diciendo a los inversores que estos

Este tío donde está ganando más dinero ahora es en SpaceX. Y Tesla sigue dándole dinero.
De todas maneras el mundo tampoco está prepara ahora para meter un androide en tu casa con cámaras y micrófonos que además es de una empresa de los Estados Unidos de Trump. ¿Vamos a volver a dejarnos engatusar por una dependencia mas americana?

Yo no metería un bicho así en mi casa. Digo esto ahora. Mañana soy un viejo que no me aguanto los pedos y un androide de esos me ayuda a hacer de todo, y lo acabo metiendo...
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 No hace falta que le des tantas vueltas: que no tienen nada, ni robotaxi que se conduce solo ni robot que coge una palangana y te lava el rabo cuando eres viejo. Nada. Ni lo van a tener.

Da igual que esté Trump de Presidente, que Mamdani, que Adolf Hitler resucitado. Que no tienen nada. Punto. Ya está.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Ya existen en China.
HartzBaltz #4 HartzBaltz
Tesla con sacar vehículos pequeños y olvidarse de fabricar tanto producto ficticio sería suficiente. Pero con el empeño de fabricar las castañas del Roadster, Cybertruck, robot humanoide, va a llevar la empresa a la quiebra. No creo que pase del 2030. Van directos al desastre.
#3 Vactor20
Cualquier persona que se dedique al hardware, robotico o no, sabia que lo que proponia este iluminado era una mentira como una catedral. Un robot con dos ruedas y 4 mierda de sensores producido por una empresa americana, tardo 3 años saltandose todos los procesos internos. Al igual un robot asi iba a tardar lo que dijo este.
