Musk acelera X Money: la superapp de pagos para 600 millones

Musk acelera X Money: la superapp de pagos para 600 millones

Elon Musk anunció que X Money, el sistema de pagos integrado en X (Twitter), tendrá acceso público temprano el próximo mes tras pruebas internas. La filial X Payments ya tiene licencias en 41 estados de EEUU, aunque faltan plazas clave como Nueva York. El proyecto busca convertir la red en una “superapp” financiera al estilo de WeChat, con pagos, ahorro y compras integrados. Con unos 600 millones de usuarios, X aspira a competir con PayPal, Venmo y Cash App, aunque enfrenta retos regulatorios y de confianza.

11 comentarios
jm22381 #1 jm22381 *
"Muévete rápido y rompe cosas" aplicado al dinero. La de pardillos que van a perder pasta en manos de este...
gelatti #3 gelatti
Bizum forever xD
jm22381 #6 jm22381
#3 Qué ganas de que lancen Bizum Pay para pagos NFC y mandar a tomar por culo a Visa y Mastercard! bizumpay.com/como-funciona/
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Personalmente ... va a pagar con X su puta madre y la de Trump.
MateriaNegra #7 MateriaNegra
#4 jajaja (no añado nada)
freeclimb #2 freeclimb *
Boikot X Money, la plataforma de pago del P*to nazi Elon.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Pues a ver. Elon Musk viene de Paypal. Algo de experiencia tienen en aplicaciones de pagos.
#11 pascuaI
A ver cuándo la UE espabila y decide prohibir el uso de estas herramientas aquí, cuando es evidente que su intención es hacer que sigamos siendo dependientes para todo de los americanos, y que así después ni les podamos decir que no queremos que usen sus bases para matar niños porque nos devuelven a la edad media.
MateriaNegra #5 MateriaNegra
X Money, o cómo el hombre más rico del mundo quiere ser también el guardián de tu cartera
Elon Musk acaba de anunciar, con la solemnidad de quien descubre la rueda por segunda vez, que X Money lanzará acceso público en abril de 2026. La idea, resumida para quien no quiera perder más de diez segundos en ella: quiere que metas tu dinero en la aplicación que compró por 44.000 millones, destruyó en seis meses, rebautizó con una letra y convirtió en el club de fans de la desinformación global.
El…
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 los ricos no te roban, porque ya tienen suficiente dinero xD
MateriaNegra #9 MateriaNegra
#8 nunca tienen suficiente. Lo tienen escrito en su ADN
