Musk acelera X Money: la superapp de pagos para 600 millones

Elon Musk anunció que X Money, el sistema de pagos integrado en X (Twitter), tendrá acceso público temprano el próximo mes tras pruebas internas. La filial X Payments ya tiene licencias en 41 estados de EEUU, aunque faltan plazas clave como Nueva York. El proyecto busca convertir la red en una “superapp” financiera al estilo de WeChat, con pagos, ahorro y compras integrados. Con unos 600 millones de usuarios, X aspira a competir con PayPal, Venmo y Cash App, aunque enfrenta retos regulatorios y de confianza.
Elon Musk acaba de anunciar, con la solemnidad de quien descubre la rueda por segunda vez, que X Money lanzará acceso público en abril de 2026. La idea, resumida para quien no quiera perder más de diez segundos en ella: quiere que metas tu dinero en la aplicación que compró por 44.000 millones, destruyó en seis meses, rebautizó con una letra y convirtió en el club de fans de la desinformación global.
