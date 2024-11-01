Musk acelera X Money: la superapp de pagos para 600 millones

Elon Musk anunció que X Money, el sistema de pagos integrado en X (Twitter), tendrá acceso público temprano el próximo mes tras pruebas internas. La filial X Payments ya tiene licencias en 41 estados de EEUU, aunque faltan plazas clave como Nueva York. El proyecto busca convertir la red en una “superapp” financiera al estilo de WeChat, con pagos, ahorro y compras integrados. Con unos 600 millones de usuarios, X aspira a competir con PayPal, Venmo y Cash App, aunque enfrenta retos regulatorios y de confianza.