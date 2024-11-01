edición general
En su búsqueda por la soberanía digital, varias empresas europeas tienen un plan para Android: pagos seguros fuera de Google

Volla, Murena, iodé y Apostrophy han puesto en marcha Unified Attestation como alternativa abierta a Google Play Integrity. La iniciativa busca que móviles con ROMs alternativas o sin servicios de Google tengan más opciones en apps sensibles. La idea es crear un procedimiento transparente y verificable que compruebe la integridad de un sistema sin apoyarse exclusivamente en la infraestructura de Google. El reto además de desarrollar la tecnología es convencer a los servicios que utilizan mecanismos de verificación de integrarlo en sus sistemas

Pacman #4 Pacman
Muchos frentes abiertos tiene europa en ese aspecto y no concreta ninguno.

El bizum
Las alternativas a la nube
suites informáticas varias...

Como es que los gobiernos europeos no aunan fuerzas en esto?
Podría crearse una macro App europea, al estilo Wechat.
Al final, si dejas que cada empresa o cluster haga sus propias cosas acabas con 500 cosas diferentes y sin interconexion.
ronko #1 ronko
Ojala los bancos españoles y los que operan en España, siguieran la misma línea. :-(
reivaj01 #2 reivaj01
#1 En España, y algún otro país, se ha apostado por Bizum.
Aunque el objetivo es saltarse a VISA, Master Card y AMEX, en la práctica tienen el mismo espíritu, la independencia de USA.
#3 tropezon
#2 Ahora hay una iniciativa para que todos esos sistemas tipo Bizum en Europa se unifiquen en uno solo.
javibaz #5 javibaz
#3 si, pero como siempre, Alemania quiere imponer el suyo, Francia igual, Holanda más de lo mismo. La Desunión Europea.
