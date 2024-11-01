En su búsqueda por la soberanía digital, varias empresas europeas tienen un plan para Android: pagos seguros fuera de Google

Volla, Murena, iodé y Apostrophy han puesto en marcha Unified Attestation como alternativa abierta a Google Play Integrity. La iniciativa busca que móviles con ROMs alternativas o sin servicios de Google tengan más opciones en apps sensibles. La idea es crear un procedimiento transparente y verificable que compruebe la integridad de un sistema sin apoyarse exclusivamente en la infraestructura de Google. El reto además de desarrollar la tecnología es convencer a los servicios que utilizan mecanismos de verificación de integrarlo en sus sistemas