En su búsqueda por la soberanía digital, varias empresas europeas tienen un plan para Android: pagos seguros fuera de Google

Volla, Murena, iodé y Apostrophy han puesto en marcha Unified Attestation como alternativa abierta a Google Play Integrity. La iniciativa busca que móviles con ROMs alternativas o sin servicios de Google tengan más opciones en apps sensibles. La idea es crear un procedimiento transparente y verificable que compruebe la integridad de un sistema sin apoyarse exclusivamente en la infraestructura de Google. El reto además de desarrollar la tecnología es convencer a los servicios que utilizan mecanismos de verificación de integrarlo en sus sistemas
| etiquetas: moviles , google , soberania digital , unified attestation
El bizum
Las alternativas a la nube
suites informáticas varias...
Como es que los gobiernos europeos no aunan fuerzas en esto?
Podría crearse una macro App europea, al estilo Wechat.
Al final, si dejas que cada empresa o cluster haga sus propias cosas acabas con 500 cosas diferentes y sin interconexion.
Aunque el objetivo es saltarse a VISA, Master Card y AMEX, en la práctica tienen el mismo espíritu, la independencia de USA.