El museo del Louvre estima en 88 millones de euros el valor de las joyas robadas

El museo del Louvre ha informado finalmente del valor de las joyas robadas de su exposición este domingo, aunque inciden en que a este valor monetario debe sumarse el cultural e histórico. La fiscal de París ha anunciado este martes en RTL que "la conservadora del Louvre ha estimado los daños en 88 millones de euros".
| etiquetas: louvre , valor , joyas , robadas
En España por cierto las tiras que luce la familia real son bienes privados
El 15 de abril cuando al amanecer salieron de Palacio la reina y sus hijos solo llevaron una maleta por cada uno (8 años después los ministros del gobierno republicano salieron desmontando relojes de oro robados de las cámaras acorazadas del banco de España)
Más tarde en 1934 el gobierno radical cedista (el único decente) envío a los Borbones… » ver todo el comentario
No llegan a todo
Las catedrales españolas están perfectamente restauradas. Notre Dame cuando se incendio solo había restaurado su fachada en los 90
En París tienes iglesias góticas bellísimas negras y con mallas anticaida
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/P1300867_Paris_X_eglise_St
Eso en España estaría primorosamente restaurado
Peeeeero, hay que quitar monumentos a la iglesia
El Estado se encarga
Si, las charos inutiles
Francia solo se salvará si desmonta la república de arriba a abajo
Algo que deberá hacer Le Pen o el maromazo que la sustituye