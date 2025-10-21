edición general
El museo del Louvre estima en 88 millones de euros el valor de las joyas robadas

El museo del Louvre ha informado finalmente del valor de las joyas robadas de su exposición este domingo, aunque inciden en que a este valor monetario debe sumarse el cultural e histórico. La fiscal de París ha anunciado este martes en RTL que "la conservadora del Louvre ha estimado los daños en 88 millones de euros".

pepel #1 pepel
Que remitan el expediente a la Aseguradora.
themarquesito #3 themarquesito
#1 Como ocurre con prácticamente cualquier propiedad de un estado, no están aseguradas, el asegurador es el propio estado. Las obras de arte propiedad de estados sólo se aseguran cuando se prestan a otros museos, y el seguro sólo es por la duración del préstamo: desde que la obra se descuelga de su sitio hasta que se vuelve a colgar en el mismo.
#4 Somozano *
#1 no tiene aseguradora. Es el Estado. El inútil Estado decrépito republicano
En España por cierto las tiras que luce la familia real son bienes privados
El 15 de abril cuando al amanecer salieron de Palacio la reina y sus hijos solo llevaron una maleta por cada uno (8 años después los ministros del gobierno republicano salieron desmontando relojes de oro robados de las cámaras acorazadas del banco de España)
Más tarde en 1934 el gobierno radical cedista (el único decente) envío a los Borbones…   » ver todo el comentario
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#1 El gobierno francés es la aseguradora, por eso antes eran de valor incalculable y ahora es de 88 millones solo
mariKarmo #11 mariKarmo
Yo por 88 millones no me levanto de la cama.
Skiner #2 Skiner
Hace falta ser muy confiado y cándido para dejar semejante botín sin vigilancia :troll:
#5 Somozano
#2 Tienen que tener policía en cada sinagoga o escuela judía, en catedrales, controlar las banlieus

No llegan a todo
Skiner #7 Skiner
#5 Un lugar con algunos de los tesoros más importantes de la historia de la humanidad no merece protección alguna. :troll:
#9 Somozano *
#7 Bueno, cosas de la ley de 1905 que quito iglesias y catedrales a la iglesia. El Estado no da a todo
Las catedrales españolas están perfectamente restauradas. Notre Dame cuando se incendio solo había restaurado su fachada en los 90

En París tienes iglesias góticas bellísimas negras y con mallas anticaida

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/P1300867_Paris_X_eglise_St

Eso en España estaría primorosamente restaurado
Peeeeero, hay que quitar monumentos a la iglesia
El Estado se encarga
Si, las charos inutiles

Francia solo se salvará si desmonta la república de arriba a abajo

Algo que deberá hacer Le Pen o el maromazo que la sustituye
#6 Pkpkpk
Pero no eran "de valor incalculable"? Qué rápido lo calculan! :troll:
Nitanmal #8 Nitanmal
#6 A eso venía jajaja
