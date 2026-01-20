edición general
El mundo ha entrado en una nueva era de “bancarrota hídrica” con consecuencias irreversibles

El concepto de bancarrota hídrica funciona así: la naturaleza proporciona ingresos en forma de lluvia y nieve, pero estamos gastando más de lo que recibe, extrayendo de sus ríos, lagos, humedales y acuíferos subterráneos a un ritmo mucho más rápido del que se repone, lo que nos endeuda. Más del 50% de los grandes lagos han perdido agua desde 1990; el 70 % de los principales acuíferos está en declive; un área de humedales casi del tamaño de la UE ha desaparecido en los últimos 50 años; y los glaciares se han reducido un 30 % desde 1970.

#2 Chiapela
bancarrota no es la palabra más adecuada, pero la gente solo reacciona si le tocan el bolsillo.
0 K 18
#3 ummon
Tranquilos que la extrema derecha extremo centro seguro que viene y lo arregla con la inestimable ayuda de las compañías de agua embotellada de bebida de electrolitos.
0 K 11
#1 reivaj01
Lo importante es que la casa de Alba pueda regar sus naranjos en Doñana.
0 K 10

