El mundo ha entrado en una nueva era de “bancarrota hídrica” con consecuencias irreversibles

El concepto de bancarrota hídrica funciona así: la naturaleza proporciona ingresos en forma de lluvia y nieve, pero estamos gastando más de lo que recibe, extrayendo de sus ríos, lagos, humedales y acuíferos subterráneos a un ritmo mucho más rápido del que se repone, lo que nos endeuda. Más del 50% de los grandes lagos han perdido agua desde 1990; el 70 % de los principales acuíferos está en declive; un área de humedales casi del tamaño de la UE ha desaparecido en los últimos 50 años; y los glaciares se han reducido un 30 % desde 1970.