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Una multitudinaria manifestación en Madrid exige al gobierno que pase de las palabras a los hechos en el "no a la guerra"

Miles de personas han reivindicado el "no a la guerra" en Madrid este sábado ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel hacia Irán y han exigido el fin "de la escalada de destrucción y de muerte" en las zonas afectadas. El portavoz de la Asamblea Internacionalista ha "exigido que se ponga freno a la escalada militarista" y ha reclamado "el embargo de armas al Estado de Israel", al que ha calificado como "uno de los actores principales en esta nueva escalada armamentística", como ha expresado en declaraciones a medios de comunicación...

| etiquetas: manifestación , madrid , no a la guerra
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9 comentarios
14 3 0 K 131 actualidad
salchipapa77 #4 salchipapa77
Todo tipo de banderas menos la española. Los mismos cánticos de siempre y los mismos de siempre pero con 30 años más. Un coñazo.
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bronco1890 #3 bronco1890
#1 La juventud se rebela
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#3 como carrete de 24 fotos al sol...
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 ¿Miles? Pero si es el aforo de la Taberna Gariblaldi :troll:
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domadordeboquerones #2 domadordeboquerones
Que pasa que no se conforman con el no a la guerra? Que más quieren joe!!
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Millones de perso as contra la guerra de irak y el pp y nada... bueno el 11m...


Y ahora unos miles?
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#6 pirat
Si lo dicen ls eños, hagrá que ir a la gúerra, comprar mucho armas en amz, qüejarse muchio en x, cuomer en mierdoals o burrikin, visjar con uver y erbeneve gentrificando con bukin,,,
mui coerente todo s
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Zarangollo #7 Zarangollo
#6 te apsa lago? Setas bine? Llammaamos aun emdico?
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menéame