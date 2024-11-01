Una multitudinaria manifestación en Madrid exige al gobierno que pase de las palabras a los hechos en el "no a la guerra"

Miles de personas han reivindicado el "no a la guerra" en Madrid este sábado ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel hacia Irán y han exigido el fin "de la escalada de destrucción y de muerte" en las zonas afectadas. El portavoz de la Asamblea Internacionalista ha "exigido que se ponga freno a la escalada militarista" y ha reclamado "el embargo de armas al Estado de Israel", al que ha calificado como "uno de los actores principales en esta nueva escalada armamentística", como ha expresado en declaraciones a medios de comunicación...