edición general
6 meneos
51 clics
Múltiples víctimas tras una fuerte explosión en una fábrica de explosivos de Tennessee (EEUU)

Múltiples víctimas tras una fuerte explosión en una fábrica de explosivos de Tennessee (EEUU)

La explosión de ha producido en Accurate Energetic Systems, una planta militar de explosivos

| etiquetas: eeuu , explosión
5 1 0 K 75 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 75 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Es un clásico...  media
1 K 27
capitan__nemo #6 capitan__nemo *
¿Tambien habian "optimizado", esto es, ahorrado en procedimientos de seguridad y burocracia variada, para acelerar la produccion?

¿Los directivos fueron a la misma escuela de negocios que los de boing?
0 K 17
cosmonauta #3 cosmonauta
Un dia cualquiera en Rusia.
0 K 15
woody_alien #4 woody_alien
Ils sont dévastés.
0 K 15
#2 torrrquemada
Según dicen por la radio, se ha escuchado el zambombazo hasta 33Kms de distancia.
0 K 7
#5 torrrquemada *
Lo preocupantes es si no había otro tipo de material dentro de las instalaciones.  media
0 K 7
#7 Bravok1
Estamos supercompungidos........ :popcorn:
0 K 7

menéame