edición general
3 meneos
7 clics

Mujeres, Café y Clima: empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía

El coste total de la Acción(1) se estima en 1.118.000 euros, tal y como se establece en el anexo III. El Órgano de Contratación se compromete a aportar una contribución de hasta un máximo de 1.000.000 euros.

| etiquetas: empoderamiento femenino , resiliencia socioecológica , subvenciones
2 1 1 K 20 politica
8 comentarios
2 1 1 K 20 politica
#8 Leon_Bocanegra *
#7 cuando no entiendo la finalidad de un envío o por qué es relevante lo que cuenta, pregunto.
No creo que sea nada malo, quizá te gustaría más que yo fuera de gatillo rápido y hubiera votado irrelevante.

Dicho esto, no me vas a hacer creer que el deterioro de los servicios públicos tiene alguna relación con esta subvención de 1 millón de euros. Porque eso no se lo cree nadie.
0 K 11
#2 Leon_Bocanegra
Esto que se supone que es? Un proyecto de 2021 que es noticia hoy por...?
0 K 11
#3 miraqueereslinda *
#2 es una subvención del estado con dinero de nuestros impuestos. Para quien quiera saber a dónde van a parar sus impuestos.

Y ya de paso informo de unas cuantas más:

1. Talleres de vulvas de arcilla para personas trans en Honduras. Este es el que mencionas. En 2023, la AECID financió un proyecto llamado "Vulvas dialogantes desde vivencias trans" en Honduras, que consistía en talleres de cerámica para modelar vulvas como expresión política del poder femenino y trans, con el…   » ver todo el comentario
0 K 6
#4 Leon_Bocanegra
#3 me parece correcto. Pero por qué es relevante hoy este proyecto de 2021?
0 K 11
#5 miraqueereslinda *
#4 ¿por qué te preocupa? ¿Acaso en esta web sólo se publica actualidad?

¿Te resulta menos ridículo que no lo hayan aprobado en 2026?
0 K 6
#6 Leon_Bocanegra
#5 no hay nada que me preocupe en este envío. Lo que quiero saber precisamente es la relevancia de este envío para saber si tengo que preocuparme por algo.
0 K 11
#7 miraqueereslinda *
#6 eso júzgalo tú mismo. Como supongo harás con cualquier otro envío.

A mí me parece bastante relevante que se subvencionen con millones de euros chorradas así, mientras se deterioran los servicios públicos y se aumenta la presión fiscal sobre el ciudadano cada año.
0 K 6
#1 miraqueereslinda
Sanidad, educación e infraestructuras. O eso nos cuentan.
0 K 6

menéame