Mujeres, Café y Clima: empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía

El coste total de la Acción(1) se estima en 1.118.000 euros, tal y como se establece en el anexo III. El Órgano de Contratación se compromete a aportar una contribución de hasta un máximo de 1.000.000 euros.
| etiquetas: empoderamiento femenino , resiliencia socioecológica , subvenciones
No creo que sea nada malo, quizá te gustaría más que yo fuera de gatillo rápido y hubiera votado irrelevante.
Dicho esto, no me vas a hacer creer que el deterioro de los servicios públicos tiene alguna relación con esta subvención de 1 millón de euros. Porque eso no se lo cree nadie.
Y ya de paso informo de unas cuantas más:
1. Talleres de vulvas de arcilla para personas trans en Honduras. Este es el que mencionas. En 2023, la AECID financió un proyecto llamado "Vulvas dialogantes desde vivencias trans" en Honduras, que consistía en talleres de cerámica para modelar vulvas como expresión política del poder femenino y trans, con el… » ver todo el comentario
¿Te resulta menos ridículo que no lo hayan aprobado en 2026?
A mí me parece bastante relevante que se subvencionen con millones de euros chorradas así, mientras se deterioran los servicios públicos y se aumenta la presión fiscal sobre el ciudadano cada año.