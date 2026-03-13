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La mujer que quemó a su pareja en Chiva afirma que lo atacó "porque se burlaba de mí"

La mujer que quemó a su pareja en Chiva afirma que lo atacó "porque se burlaba de mí"

Gemma V. Q., la mujer de 48 años y vecina de Chiva detenida por intento de asesinato tras rociar con parafina y prender fuego a su marido mientras dormía, no solo ha asegurado que su víctima, Eduardo S., de 49 años, la sometía desde hacía tiempo a malos tratos psicológicos y físicos, sino que además ha confesado a la Guardia Civil que atacó a su pareja "porque se burlaba de mí" habitualmente. La víctima continúa en estado crítico en la unidad de grandes quemados del Hospital La Fe de València, y los médicos temen por su vida...

| etiquetas: chiva , valencia , quemar vivo , intento de asesinato
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4 comentarios
3 1 0 K 39 actualidad
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
Lo quemé porque era mío!!! Y siendo Valencia en fallas, quemar cosas es lo que te pide el cuerpo. // Dramatización
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Jaime131 #2 Jaime131
habría que preparar los papeles del indulto, por si acaso.
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GeneWilder #4 GeneWilder
No verás abrir telediarios con esto.
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Andreham #1 Andreham
Lo dicho, ya está hecha la campaña.
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