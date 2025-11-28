edición general
Una mujer pierde la pensión compensatoria de 2.000 euros que percibía de su ex marido tras revelar un detective que vivía con una nueva pareja

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha estimado el recurso de apelación presentado por el ex marido de una mujer y declarado extinguida la pensión compensatoria de 2.000 euros mensuales que percibía de su anterior cónyuge, tras considerar acreditada una convivencia estable con otra persona a partir de un informe de detective privado incorporado a las actuaciones.

yoma
Pues una pensión compensatoria de 2000 euros no es una tontería. Ya tenía que ganar pasta su ex.
Además de los ingresos del piso que se le cedió y que tiene alquilado. Menudo morro.
Veelicus
Se ha hecho justicia, igual pierde la pension y a la nueva pareja...
Feindesland
La pensión compensatoria es una estafa en sí misma, como concepto. No así la de los hijos. Pero la de la pareja, sí.
RanaPaca
#4 tenía sentido en una sociedad en el que la mujer se quedaba en casa cuidando del hogar y los hijos y el hombre trabajaba. Si se separan, la mujer se encuentra sin trabajo y sin experiencia laboral y es más complicado incorporarse al mercado laboral, por lo que muchas mujeres aguantaban situaciones insoportables en casa por no quedarse en esa situación desamparada.
Hoy en día no tiene sentido en las generaciones jóvenes. Pero piensa que hace 50 años la mujer pudo por primera vez abrirse una cuenta bancaria sin permiso del padre o marido.
Feindesland
#6 De acuerdo por completo. Pero habrá que actualizar esas cosas, ¿no?
jonolulu
#7 ¿Qué hay que actualizar? La pensión compensatoria solo se da cuando ha habido un desequilibrio muy grande. Si los dos trabajan a jornada completa no se da
meneandotela
#10 y si uno de ellos no trabaja y tienen custodia compartida, el que trabaja pasa pensión (para alimentar a los hijos mientras estén con el que no trabaja). Y también se llama compensatoria.
jonolulu
#4 La pensión compensatoria se da cuando uno de los cónyuges trabaja en casa, aunque no sea remunerado.

#6 Hay familias que siguen siendo así, una parte se encarga del cuidado de la familia y de la casa, sin salario o ingreso

#8
vituwaf
¿Qué es lo que compensa una pensión compensatoria?
Connect
Habría que saber cuánto tiempo ha pasado desde que lo descubrió el detective, puso la demanda y por fin se celebró el juicio. Y vamos, se hizo pública la sentencia. Muchas veces tranquilamente puede pasar año y medio. Los juzgados de familia se están descargando a medida que baja la natalidad y las bodas: las separaciones se zanjan con insultos y si hay problemas de venta de algún piso ya va a lo administrativo. Pero del año o año y medio no suele bajar. Eso son unos 30.000 euros que ha abonado en ese tiempo. Nio se si la condena tiene caracter retroactivo o si es un 'que me quiten lo bailao'.
toshiro
Una pensión de 2000 pavos y la casa pagada. Ya son ganas de complicarse la vida
Sandilo
Supongo que habrá una pena considerable por delito de estafa además de la devolución íntegra de dicha pensión a su exmarido.
