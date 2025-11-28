Una mujer pierde la pensión compensatoria de 2.000 euros que percibía de su ex marido tras revelar un detective que vivía con una nueva pareja

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha estimado el recurso de apelación presentado por el ex marido de una mujer y declarado extinguida la pensión compensatoria de 2.000 euros mensuales que percibía de su anterior cónyuge, tras considerar acreditada una convivencia estable con otra persona a partir de un informe de detective privado incorporado a las actuaciones.