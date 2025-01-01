·
6
meneos
65
clics
Una mujer mata a tiros a su marido, enfermo terminal de cáncer, y a dos de sus tres hijos
Una mujer mata a tiros a su marido, enfermo terminal de cáncer, y a dos de sus tres hijos Los hechos han ocurrido en New Hampshire, Estados Unidos
|
etiquetas
:
homicidio
,
violencia de género
5
1
5
K
9
actualidad
14 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
IsraelEstadoGenocida
Biba
el estado del bienestar.... ¿para qué coño sirve tanta libertad?
2
K
39
#2
ipanies
#1
Para comprar el arma con la que volarte la cabeza!!!!
4
K
64
#5
mariKarmo
#1
New Hampshire, Estados Unidos
Donde vas a una tienda y lo mismo compras un paquete de chicles que una AK-47.
2
K
38
#10
MoñecoTeDrapo
*
#8
La violencia de género es un neologismo socio-jurídico español equivalente a violencia contra la mujer por su pareja o expareja, con algún matiz, ya que incluye la violencia vicaria.
El concepto de violencia doméstica es más amplio e incluye casos como este.
El concepto
gender-based violence
estadounidense no se corresponde con el concepto español de violencia de género, tiene más relación con un delito de odio, por lo que hablar aquí de violencia de género es como poco, impreciso o inexacto, intencionadamente o no.
2
K
30
#3
Katos
¿y porqué no lo hizo al revés???
1
K
18
#9
Khadgar
#3
¿Cómo quieres que mate a nadie antes de comprar el arma?
0
K
12
#14
M.Rajoy.
Lo mató por que era hombre y los hijos eran suyos. No hay que buscar mas explicaciones al suceso.
0
K
12
#13
MoñecoTeDrapo
*
#12
ponerse a comentar aquí las causas que nos imaginamos que ha podido haber para que matase a su marido y a sus hijos mayores pero no al pequeño antes de suicidarse es lo que me parece morboso, por su futilidad, lo hagamos regodeándonos, dándonos golpes en el pecho, indignados , o llorando de pena
Compadecerse me parece adecuado, pero no es necesario lo anterior.
0
K
11
#4
MoñecoTeDrapo
*
No sé por qué omiten en el titular que después la mujer se suicidó.
Por otro lado esto no es un caso de violencia de género como quiere indicar la etiqueta, sino de violencia doméstica.
0
K
11
#8
Natxelas_IV
#4
Serias tan amable de indicar las razones por las cuales no es violencia de género y sí violencia doméstica? Gracias.
0
K
7
#7
asola33
Me intriga que no matara al mas pequeño.
0
K
11
#11
MoñecoTeDrapo
*
#7
podríamos elucubrar, yo ya lo he hecho internamente, pero hacerlo aquí en público me parece algo morboso.
0
K
11
#12
asola33
#11
Supongo que morboso sería regodearse con el tema.
Creo que es un caso de suicidio y asesinatos por desesperación y compasión . Yo no la culpabilizaria.
0
K
11
#6
El_pofesional
En este tipo de noticias se omite el lugar de los hechos en el titular con un motivo claro. Voto acorde.
0
K
9
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
